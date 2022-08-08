「企業回饋社會，認養候車亭獲熱烈響應！」正隆股份有限公司后里分公司今年7月份起，投入認養后里區正隆紙廠公車招呼站(雙向)及枋寮公車招呼站(往北方向)等三座候車亭；交通局指出，正隆在認養期間評估進行美化作業，呈現具環保意象的特色候車亭，增添市容新風貌。

正隆紙廠指出，該公司身為后里區在地企業，長期以「關心生活、善用資源、貢獻社會」做為經營理念，秉持「取之社會、用之社會」積極參與愛心公益活動，響應在地社區活動。正隆紙廠透過認養與交通局共同參與公共事務、落實企業社會責任，透過候車亭美化共創特色市容。

交通局表示，正隆紙廠認養的三座候車亭位於三豐路三段，並臨近豐原區都會商圈，鄰近有后里馬場、后豐鐵馬道及中部科學園區(后里園區)等，觀光與工業活絡區域，目前為后里地區重要大眾運輸候車節點。

正隆紙廠后里分公司認養期間內，將評估規畫候車亭整體美化，結合資源利用、生態效益、低碳環保及后里區地方特色，加強候車亭視覺美感，呈現持續創新、貢獻社會及永續環境理念。

交通局說，為使公共設施維護資源最大化，鼓勵社會各界參與台中公共事務，交通局積極推動候車亭及專用道站體認養計畫；如在國立自然科學博物館加入認養行列後，恐龍、星空躍上候車亭，帶領民眾在候車時走進科學人文的奇妙世界，引發公車族與遊客矚目。

交通局強調，推動候車亭及專用道站體認養計畫，由認養單位打造地方特色，為台中市候車環境注入新活力，未來也將持續媒合學校、機關、團體或公司行號等認養候車亭，共同維護公共設施。