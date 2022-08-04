台北市長柯文哲為補足夜間公共運輸缺口，2017年起推動自駕無人公車，2020年更選在信義區開放民眾免費試乘，2年過去政策卻無聲無息，議員王世堅4日怒轟，柯施政就愛胡謅，讓粉絲短暫狂熱，結論是只剩「4不1沒有」，不了解、不推動、不修法、不編預算，最終卻讓政策沒下文。

台北市議會下午進行交通部門質詢，王世堅關心北市無人公車推動進度，還翻出柯文哲2年前受訪影片，當時柯強調自己領先全國22縣市推動無人公車，要民眾半夜看到信義區有無人公車在跑別太驚訝，接著轟中央法令慢半拍，不像北市戰略永遠往前一步。

王世堅質疑，2年過去，柯究竟編哪些預算、做哪些事來推動無人公車，即使這台巴士運量不大，但能夠成都是好事，問題是無人公車牽涉到許多政府要配合推動的項目，比方說車籍管理、肇事責任歸屬、保險機制和檢驗標準，政府都該事先規畫。

他批評，目前看來整體政策政策淪為「4不1沒有」，也就是不了解、不推動、不修法、不編預算，結論是整個政策沒有下文，他質疑柯沒做事還拿政策出來說嘴，簡直是欺騙市民。

交通局長陳學台解釋，推動無人公車不能單靠政府，因為技術在民間，若業者需要公共場域來驗證，政府就提供場域讓民間進來，方便廠商做技術相關驗證，台灣各縣市也是照這方式來做無人公車驗證，但自駕巴士在技術上還是有些困難。

王世堅追問目前是否有編列相關預算，陳學台坦言「沒有編列預算」，但有和中央申請測試車牌，不過受到疫情影響，現在停止測試了，當時同樣主責無人公車的資訊局官員也說，沒有這方面的預算。

王世堅再轟，柯文哲施政經常胡謅，還說自己透過資訊局與新進廠商有接觸，雙方都在做「秘密研究」，但陳學台強調是「給予行政協助」。他認為，市府該做的沒做，正在做的又慢吞吞，呼籲市府應把重點放在更重要的地方如捷運興建、內湖交通。