民眾黨內部對話遭截圖爆料。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真）

民眾黨桃園市黨部內部群組對話遭人截圖爆料，指出民眾黨黨工認為新竹棒球場是遭人抺黑，卻放任支持者與粉專造謠，甚至連黨工自己都不相信黨主席柯文哲的大巨蛋沒有問題，還說大巨蛋的問題很複雜。對此，民眾黨桃園市黨部執行長范姜奕凱表示，公共事務討論一向都是人民的權利，不應以其身份而亂貼標籤。

有臉書粉絲團爆料，民眾黨員找出「國內球場造價比較」，其中天母棒球場無外野可容納1萬人，造價5億多元；桃園青埔棒球場無外野座位，可容納1萬2000人，造價8億3000萬元；而大巨蛋計畫容納3萬人，啟用年未知，造價250億元。對話中也說，新竹球場2019年開始打掉重建，現在2022完工，「台北大巨蛋……阿北都快卸任了」。

群組中對話還指出，有些梗圖拿天母棒球場和新竹球場比，「這個拿雞腿比LP的情況是非常好笑的」，天母的8000萬元主要用在換人工草皮，新竹球場是原地打掉重建花12億，而且包含了地下停車場，差異非常大，試圖在幫新竹棒球場說話。

范姜奕凱表示，該截圖的出處為市黨部的黨員群組，黨員對國家及市政政策的討論本來各種意見都有，外界無需過度放大，大驚小怪。公共事務討論一向都是人民的權利，不應以其身份而亂貼標籤。