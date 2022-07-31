民眾黨新北市黨部今舉辦「民眾新希望 新北來照亮」市議員參選人記者會，主席柯文哲、秘書長謝立功、立委蔡壁如等人皆出席，為黨內11名參選人拉抬聲勢。（蔡雯如攝）

民眾黨新北市黨部今舉辦「民眾新希望 新北來照亮」市議員參選人記者會，主席柯文哲、秘書長謝立功、立委蔡壁如等人皆出席，為黨內11名參選人拉抬聲勢。柯文哲表示，台灣歷經過多次政黨輪替，依然是藍綠惡鬥，尤其要求黨政軍退出媒體的那些主張即為諷刺，希望新興政治力量打破綁樁文化，讓台灣民眾願意相信政治。

民眾黨新北市參選人今逐一亮相，由柯文哲進行授旗儀式，並頒發各選區參選人形象公仔，齊呼：「民眾新希望，新北來照亮」口號，希望為新北市議會帶來新氣象，為新北民眾發光發熱。

柯文哲表示，藍綠營雖然有政治價值的區隔，本質卻有沒有不同，多年來依舊是藍綠惡鬥，因此民眾黨目標就是要打破藍綠，提出具體政見，讓台灣民眾值得去相信，雖然參選人無法仿效柯P模式，選舉不用看板、面紙等宣傳，但仍有具體政策目標，希望民眾多多幫忙，民眾黨跨出淡水河花費8年時間，這次提出「新北Reset」概念，盼新北重開機，讓新興政治力量發揮影響力。

謝立功表示，新北幅員遼闊，各個選區範圍大，但是11名參選人仍深入地方、走入基層，並營造自身特色，像是設立「最美的服務處」、「行動服務處」等，積極爭取選民認同，這次是民眾黨第一次參與九合一大選，希望民眾多多支持，給新北不一樣的未來。

蔡壁如說，民眾黨已連續第三年舉辦全台大眾走，地方選舉以往大多是藍綠兩黨綁椿、分贓，因此為了新北更好，民眾黨提出多位候選人，期盼實現三大方向，第一爭取18歲公民權965萬張票，第二提倡「永續台灣、世代共行」觀念，第三打破綁樁文化，深化選舉價值。