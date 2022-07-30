據美媒報導，美國眾議院議長裴洛西預計已啟程前往亞太地區展開訪問，但外界最關注的台灣行被列為「暫定」（tentative），目前仍不清楚是否會訪台。此趟行程也將深刻影響台美中三方關係，中國大陸恐對台「有所表示」，台北市長柯文哲今表示，每個國家都有各自堅持，且一定要表態，但切記別搞到擦槍走火，不可收拾。

柯文哲今上午出席前往士林區福林國小參加「2022年世界少棒聯盟(LLBWS)世界少棒錦標賽」授旗典禮，會前受訪被問及裴洛西若訪台，中國是否會有對台有動作，柯文哲表示，如果中國抗議美國就不來，那美國面子掛不住；反之，若裴洛西來，中國沒動作，加上今年就要中共二十大，那中國大陸國家主席習近平面子也掛不住，因此雙方一定會有堅持。

柯文哲分析，美國總統拜登以及習近平習近平熱線2個多小時，一定有很多溝通，雙方的幕僚更是乘以100倍的時間在準備此次熱線，柯主張，國際之間要有溝通聯絡，但不要擦槍走火，弄假成真。

柯文哲說，台灣被夾在中間，更應該要鞏固與美、中兩國的關係，每個國家都有自己的堅持，一定要溝通表態，但不要搞到擦槍走火不可收拾。