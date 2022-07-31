警方4小時內查獲涉案男子，他向警方供稱自己是塗鴉客，看板上的紅漆為塗鴉創作。（警方提供）

民眾黨新北市議員參選人陳世軒，繼上次遭人電話恐嚇後，今天助理又發現他與台北市長柯文哲合體的競選廣告遭不明人士潑漆，於是向轄區新莊分局警方報案，警方於4小時內查獲1名黃姓男子（20歲）涉有重嫌，訊後依毀損罪嫌函送新北地檢署。

陳世軒助理今天下午4時許，發現其放置新莊思源路與復興路口與台北市長柯文哲合拍的競選廣告，在柯文哲影像上遭到不明人士潑上紅漆，於是陳世軒本人變親赴新莊分局報案。

警方接獲報案後，立即調閱周邊監視器，發現1名男子涉有嫌疑，並在犯案後騎乘自行車離開，警方後續調閱周邊監視器，最後查出該男子是居住在新莊中和街的20歲黃姓男子，遂通知他到警局進行說明。

黃男到案後向警方供稱，自己並沒有特定政治立場，也沒有針對特定候選人，廣告看板上的圖案為自己的塗鴉創作，只是恰巧路過看見有空間可以塗鴉，便隨手畫上去，警方也確實發現周邊其他地方也有相同之塗鴉，但仍告知他此舉依然涉有相關刑責。

而陳世軒本人得知後，也表示不願提出毀損告訴，但警方基於維護選舉安全考量，訊後仍依毀損罪嫌函送黃男。