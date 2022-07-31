鳳山傳出擄人凌虐案，經由調查，31歲常姓男子等人是因財務糾紛與25歲許姓男子發生衝突，鬥毆完後將許男押走，並帶至某鐵皮屋內控制許男行動，警方派遣特勤小組支援，對鐵皮屋進行攻堅，成功將許男救出，目前已將常男等3名嫌疑人帶回調查，並持續深入追查犯罪原因。

高雄市鳳山分局新甲派出所於31日凌晨3時43分接獲報案，指稱新富路有人打架，立即調派線上警員前往，現場未發現任何狀況。但受理員警碶而不捨，於上午8時許藉由調閱相關監視器發現本起打架情形，分局立即組成專案小組展開調查偵辦。

經調閱相關監視器，發現涉案人車共2車4人，常男等人在新富路上毆打許男後，將許男強押上自小客車後座，並帶至前金區成功一路某鐵皮屋內控制行動。警方掌握相關證據後，立即向高雄地檢署檢察官聲請相關嫌犯拘票，並同步申請保安大隊特勤小組支援攻堅行動，於下午16時4分許救出許男。

許男被救出後身上、頭部都有流血受傷，疑似為鬥毆時造成的挫傷，送醫後診治後無生命危險。

本案目前已帶回4名嫌疑人調查偵辦，並持續深入追查詳細犯罪原因；全案將依傷害罪、妨害秩序及妨害自由等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鳳山分局呼籲，警方對於街頭暴力零容忍，絕不容許任何暴力事件發生，全面嚴正執法，以淨化治安，安定社會人心。