國民黨高雄市長參選人柯志恩力拚年底選戰，周休2日排上滿檔行程，不過原本安排好今天下午出席鼓山區林皇宮高雄後憲自強大會卻臨時取消，柯志恩今天上午前往岡山文賢市場拜票前受訪表示，是昨晚接到主辦單位通知，希望體諒不要出席，為了不要讓主辦單位困擾，因此取消，她坦承，在高雄跑行程確實遭到許多無形壓力，但「我們就是努力走，努力拚，在夾縫中找到自己的出路」。

柯志恩今天周日一整天行程，上午9時前往岡山文賢市場拜票，隨後參加提名同志介紹會，原本預計下午1時出席鼓山區林皇宮高雄後憲自強大會臨時取消，下午4時45分到澄和黃昏市場拜票。

柯志恩文賢市場拜票前被問及為何臨時取消林皇宮高雄後憲自強大會，柯志恩說，之前的確收到他們的邀請函，不過昨天晚上卻接到通知，希望體諒不要出席，為了不要讓主辦單位困擾及後憲弟兄有所為難，決定取消該行程。

柯志恩說，在高雄跑行程，往往有很多的活動，都會遭到許多無形的壓力，如果主辦單位有任何疑慮，他們都會配合，但是未來在很多公開行程及組織行程上，可能考慮不公開，以免造成許多主辦單位的困擾，國民黨在地有很多的議員，只要跟著他們的行程及獲得支持，還是可以在危難中找到自己的出路。

面對這場選戰相當困難，柯志恩坦承非常了解這樣的狀況，她表示，國民黨在地議員在基層經營的很好，她們也知道什麼地方，往往主辦單位會受到無形的壓力，這點難處她們都深有體會，但她要強調是，「我們就是努力走，努力拚，在夾縫中找到自己得出路，高雄對我們來說是很艱困，但我們就是站在一起，大家一起前進」。