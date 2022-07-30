國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午在前立法院長王金平等人陪同下，前往路竹區參拜天后宮並參加黨內同志介紹會，對於經濟部長王美花今天到紅毛港大林蒲召開遷村說明會，柯志恩表示，希望政府給大林蒲居民一個很好交代，讓居民是歡喜遷村，而不是被迫離開家園。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午10點30分在前立法院長王金平及國民黨高雄市議員第二選區參選人李雅築、鄭東元等人陪同下，前往路竹區參拜天后宮並參加黨內同志介紹會。

面對媒體訪問，王金平表示柯志恩表現不錯，過去一個月的表現「袂䆀喔」，並強調地方對於柯志恩的接受度很高，如同家人般，對於柯的印象也都非常好。

王金平強調，柯志恩逐漸受到高雄市民的認同與接受，所以他認為未來的選情應該會越來越好，但是接下來努力的空間還是很大，需要繼續努力、花時間爭取更多的支持。

王金平說，選戰打法自有不同，不可能一成不變，而柯志恩是教授出身，對於國家或是社會議題著墨甚深，隨著時間過去，待高雄市民更加認識柯志恩後，對於市長選舉的態度就會轉為支持柯志恩。

而對於經濟部長王美花今天在紅毛港大林蒲召開遷村說明會，柯志恩強調，大林蒲遷村的議題已經很久時間了，她只有一個原則，政府應該要給大林蒲居民一個很好的交代，希望居民是歡喜遷村而不是被迫哀怨的離開自己的家鄉，她呼籲市府應該要站在居民的立場多為他們著想，並擬定一個穩當且居民可以接受的方式。