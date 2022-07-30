國民黨高雄市長參選人柯志恩參加提名同志介紹會。（洪靖宜攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩積極走訪基層，30日上午到路竹區與前立法院長王金平參加同志介紹會，下午則轉往到苓雅區田西等15里活動中心，與黨籍市議員出席提名同志介紹會，一現身支持者就高喊當選，她也展現十足親和力。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今上午走訪路竹區，下午則轉往苓雅區參加提名同志介紹會，柯志恩一進場現場支持者就高喊：「柯志恩凍蒜」、「市長好」，熱烈歡迎，包含高雄市黨部主委許福明、立委吳怡玎，以及市議員參選人陳若翠、黃紹庭、許采蓁，輪番上台大力推薦柯志恩。

「我是屏東人我是南部人，所以不要說我是空降」，柯志恩說自己不是過客也不是刺客，在台灣成長到國外念書，並到台北磨練，夾帶許多智慧回到高雄奉獻。她提及，這幾10年高雄燈光黯淡，租售很多，人口數下滑，年輕人北漂工作，貧富差距高，她到高雄要當「抓漏師」將問題點出來，就被側翼罵是唱衰，她批「要當議員不是當湯圓」，議員就是要監督市政。

她說，柯志恩不只勇敢，是想證明給小孩、學生看，只要你夠正派，勇敢無懼，把人民放第一位，不自私。她直言，國民黨沒有分裂本錢，現在自己要代表國民黨參加市長，沒有人脈、金脈，要面對陳其邁，因此要很賣力、賣命。

柯志恩有信心地說，要用雙腳走遍每個地方，會以不對等資源打出漂亮選戰，讓高雄被台灣看到，如果有機會入主高雄市府，高雄的下一站叫做「國際」，會把高雄推銷給全世界。