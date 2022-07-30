國民黨嘉義縣長人選，傳將由黨副祕書長兼文傳會主委王育敏出戰，定於下周三中常會完成徵召，黨中央提名作業保密到家，連藍營地方人士都說看媒體報導才知道，獲民進黨提名競選連任的嘉義縣長翁章梁也說，新聞報載沒有從王育敏口中得到她正式參選說法，會等國民黨正式提名再回應，也強調他一定會得到選民支持，完成農工大縣，繼續實現的格局。

直到26日選舉遷戶籍最後1天，國民黨仍未確定縣長人選，2、3天前，卻有藍營參選人被通知大型看板、海報要預留與縣長參選人的合照，但人選是誰並未透露，隨後有消息傳出人選來自中央，直到昨中央黨部人士才透露就是王育敏，但直到目前為止，包括縣黨部幹部、地方藍營政治人物也只是從報派得知，儘管如此，大家都說提名就支持。

翁章梁今被問到王育敏被提名看法，翁章梁說，報載王育敏可能參選嘉義縣長，因為她多次向黨主席表達沒意願參選，目前報章雜誌也沒有從她口中得到她正式參選的回應，會等到國民黨提名後再來回應。

不過翁章梁也強調，比對鄉親貢獻度和關心度，3年多來農工大縣格局正在實現，包括科學園區、工業區和無人機國家隊在嘉義縣成立，相信現在選舉政治已經是選民認同度和貢獻度，我相信我們一定會得到選民支持，繼續完成農工大縣繼續實現的格局。