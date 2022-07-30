今年是九二共識30周年，日前中國大陸在北京人民大會堂盛大舉行座談，政協主席汪洋蒞臨講話，統戰部長尤權主持，國台辦主任劉結一列席，底下台商、台青、台生，一干人等浩浩蕩蕩排排坐聆聽演講，場面為之壯觀。

鏡頭拉回台灣，根本沒有畫面，好像虛度了30年，九二共識就這麼憑空消失，一般民眾乏人問津，民進黨相應不理、絕口不提；國民黨乾脆冷處理，避之唯恐不及。以前的二人轉，現在卻唱成獨角戲，所謂共識，總得有點默契，可以兩情相悅，不能一廂情願，因為一個巴掌拍不響，九二究竟有沒有共識？兩岸兩會達成的過程和內容，均有明確的檔案和文字記錄，史料斑斑可考，前提要件的確是「一個中國、追求統一」，不應淪為公說公有理，婆說婆有理的羅生門。

九二共識，大陸像念經般朗朗上口，台灣卻視為緊箍咒亟欲去之而後快，九二共識以前有，不代表現在還有，未來也會有，但沒有了之後，替代方案是什麼？總得有個說法，否則蔡英文口口聲聲維持現狀下的兩岸關係該如何定性與定位？一邊死認，非要不可、緊抓不放；一邊不認，棄之如敝屣、不堪聞問，兩岸就只能繼續僵持，任憑美日見縫插針、挑撥離間。

北京方面認為九二共識的涵義是一中原則、反對台獨，再清楚也不過；國民黨人士說，九二共識是創造性模糊，其精神是擱置爭議、求同存異。其實一開始就說不到一塊，只是雙方交好時，都睜一隻眼、閉一隻眼，順便各取所需，所以過去九二共識是兩岸的政治基礎、定海神針、方便設施、通關密語與不二法門，如今台灣這邊捨棄九二共識，存而不論，就會變成莫衷一是，不知如何詮釋。

民進黨打從心裡否認兩岸同屬一中、迴避統一，始終堅持九二並沒有共識，就算有，也只是國共之間的共識，民進黨拒絕概括承受；國民黨則認為九二共識已完成階段性任務，且慘遭民進黨污名化、妖魔化，甚至被置換成一國兩制，國民黨業已無力辨明澄清，2016、2020年接連敗選，票數還越輸越多，歸因九二共識已不符合台灣主流民意與主體意識，故將其束之高閣，儘管連戰、馬英九、洪秀柱徒呼負負，朱立倫依然故我，反其道而行，不斷轉化淘空九二共識實質內涵，卻說不出個所以然。

7月26日汪洋在談話中再次總結，於7月13日海峽論壇前閉門會見時就曾提過的三句大白話，「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」，這話坦白講，真說的合情在理，無奈卻是言者諄諄聽者藐藐，台灣朝野皆馬耳東風，未能引起共鳴，當大陸舉國齊心，把解決台灣問題、實現中國完全統一，當作14億中華兒女的共同願望，也是實現中華民族偉大復興的必然要求，台灣2300萬人民首當其衝，不要九二共識，還能要什麼？（作者為台灣青年聯合會理事長 ）

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