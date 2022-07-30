民進黨桃園市長參選人林智堅，身陷「論文門」、「球場門」兩大風暴，成輿論焦點。一份最新網路民調顯示，桃園市長看好度，國民黨參選人張善政以69.5遠勝林的11.5%，雙方差距驚人，可見相關爭議恐對年底選情造成重大影響。

《YAHOO奇摩》28日針對「你認為林智堅的『球場門』、『論文門』，會對桃園選情產生影響嗎？」發起網路投票，截至今日（30）早上7時30分，已有超過26000人參與投票。目前結果顯示，「你看好誰能當選桃園市長？」張善政以69.5%奪冠，勝過林智堅的11.5%、民眾黨參選人賴香伶的4.7%、不知道／沒意見則為14.3%。

該民調也顯示，認為林智堅「球場門」、「論文門」會對桃園選情「非常有影響」者高達72.5%、「還算有影響」有12.0%、「完全不影響」有6.8%、「不太有影響」有6.3%、「不知道／沒意見」有2.4%。

至於「你認為林智堅引起的兩大風波，會對民進黨整體選情造成衝擊嗎？」認為「一定會」者有65.9%、「可能會」有15.5%、「不太會」有9.2%、「完全不會」有7.3%、「不知道／沒意見」有2.1%。