國民黨立委賴士葆。（資料照片）

對於民進黨桃園市長參選人林智堅的「論文門」和「球場門」，國民黨立委賴士葆砲轟，活脫脫像一齣政壇的肥皂劇，儘管高潮迭起，卻愈演愈荒腔走板，看著政客虛假的嘴臉，為了政治利益仍然賣力入戲演出，殊不知觀眾已經倒胃口。蔡政府執意地將劇本導向符合政黨利益的走向，不在乎社會觀感，不在乎學術倫理被踐踏，誠信的道德標準被扭曲。

賴士葆今（29）在臉書指出，蔡英文明知林智堅像綁著炸彈的火藥庫，還是綁架全黨力挺到底，讓人驚訝如此昧於事實的硬拗是需要何等膽大包天的膽識啊。現在民進黨黨部出面信心喊話風波很快過去，公布林智堅仍然領先的民調、質疑蘇宏達的政治立場可能導致審查不公、一切都是國民黨選舉抹黑等等招數，預估新聞風波會慢慢停息，將事件停在政黨對決，最後還是會贏所以堅定的挺堅到底。

對於林智堅說：「身為被外界稱為年輕世代的縣市首長，我比任何人更在乎我的人格和名譽。」賴士葆直言，平心而論，就算貴為縣市首長的人格和名譽與小小的調查員是等值的，每個人都是有思想、有尊嚴的血肉之軀，應該被放在相同的天平上，不是因為當官的人格和名譽就比較尊貴。林智堅是民選政治人物，其操守誠信必須可受公評，並且經得起檢驗才配對得起每張選票的託付。余正煌硬被隱指為抄襲剽竊之人，他堅持清白，若不出來捍衛，他的人格和名譽掃地，他將來無法立足面對社會、家人和職場。

賴士葆強調，林智堅振振有詞的原創說，是指原始發想、大綱及設計，但是後續寫作有沒有涉嫌抄襲剽竊，隨著余正煌出面自清已經勾勒更完整的圖像，民眾自有定見，更相信台大的學術倫理審查會會本著學術良知審查，隔空喊話政治操作，只會適得其反。