國民黨嘉義縣長提名底定，將由黨副秘書長兼文傳會主委王育敏出戰，規劃下周三中常會完成徵召。王受訪時表示，「不能否認」相關訊息。黨務人士也證實，確實規劃下周三常會徵召，但還會與王最後確認，「不能再像徐志榮那樣」。

黨務人士透露，勸進王育敏過程，王本來很清楚說選舉不是她人生選項與規劃範圍，之後黨中央從另外的角度表示，黨需要她，嘉義縣也希望有嘉義的女兒、嘉義的鄉親，自己優秀的人來服務繼續勸進王，王才表達比較願意認真思考。

外傳王育敏戶籍不在嘉義縣，黨務人士澄清，王的戶籍本來就在嘉義縣，但在王沒有很明確回覆確定點頭前，黨中央只能講王「有比較願意來考量」參選嘉義縣長這見事，黨中央不能再像5月底徵召立委徐志榮參選苗栗縣長那樣被打臉。

知情人士則表示，國民黨嘉義縣長找不到合適人選，原本希望與無黨籍在野合作，現在也確定告吹，黨內確實勸進王育敏參選聲音不小，王才被動考慮相關發展。

國民黨縣市長提名除嘉義縣外，還剩新北市、台中市與連江縣，新北與台中確定分別提名現任市長侯友宜、盧秀燕爭取連任，連江縣則將開放報准副縣長王忠銘與地政局長曹爾元兩人參選，中常會在全代會前也會依序完成提名、報准程序。