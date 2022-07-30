好朋友莊靜芬要出書了，內容是分享她大半生的學習，以及堅持的生活方式。

在台灣癌症防治之母莊淑旂（1920-2015）逝世7年以來，莊靜芬的兩位姐姐與兩位弟弟，也相繼謝世，身為莊淑旂唯一存世的女兒，她一肩扛起母親以漢方食療、毛巾操運動、簡單生活，守護健康的價值觀，而且以身作責，全力推廣，結社會善緣，這份用心，令人鼓舞。

莊靜芬1942年出生，今年80歲，但從她結實婀娜的身材、緊身褲、五彩髮絲，還有習慣開快車，經常參加馬拉松長跑，氣不喘、腿不酸，衝刺奪牌的辣勁，完全不輸給年輕人，怎麼也感覺不出她已是耄耋長者。

朋友圈總是說，莊靜芬天生麗質，因為母親莊淑旂長壽96歲，而且是在無病無痛狀況下，吐了三口氣，就安祥離世。同樣重視養生的莊靜芬，更活蹦亂跳，每天跑步泡湯又作重訓，少說也可以活到120歲。

莊靜芬祖籍廣東梅縣，祖父莊阿炎，於1877年在台北大稻埕，創辦「廣和堂」漢藥舖，母親莊淑旂因故入獄，後來生了病，在貴人的協助下，赴日就醫。基於宏掦漢學文化，她毅然放下一切，留在日本進修，一直取得日本慶應義塾大學醫學部醫學博士才返台，一方面恊助家族振興中藥家業，同時積極發展抗癌與食療養生，起步甚早，又很札實，嬴得社會敬重，甚至取得日本皇室信任，長年扮演御用養生醫師的角色。

莊靜芬提到母親莊淑旂的一生，滿滿不捨，尤其年輕歲月， 聽從長輩安排，招贅成婚，7年懷5胎，活像生孩子的機器。

莊靜芬的父親陳右樂，體弱多病，在她4歲那年時，父親就以30歲的英年，死於肝癌。當時母親挺著遺腹子治喪，從此寡母孤兒，含辛茹苦。

莊靜芬看著母親莊淑旂除了奔波生活外，對於醫病之間，非常敏感，他對於家中兩個男人，相繼死於癌症，耿耿於懷。她憑藉意志力、日夜工作，拉拔了她們5個姐弟長大，她沒有放棄內心深處的抗癌的聲音，呼喚著她走向抗癌之路。

莊靜芬從小成熟懂事，她耳濡目染了母親的遭遇與處境，深刻感受到母親莊淑旂抗癌的努力、決心與抱負。在深厚親情感召與身教啟發之餘，矢志延續母親的志業，她也赴日留學，在日本國立新潟大學醫學部深造，希望承襲衣缽，與母親莊淑旂的漢學抗癌養生的志業同行。

學成返國後的莊靜芬，與夫婿郭純育，先是開設診所，行醫濟世外，慢慢踉隨母親莊淑旂的健康養生步伐，以家族癌症病史為案例，潛心研究，開發抗癌養生的專業，同時推廣健康飲食為概念的庶民現代生活。

7年前，莊靜芬至愛的母親莊淑旂過世，5年前再送走與她心手相連、廝守奮鬥多年的夫婿郭純育，從此她學會放下，破繭而出，把風車生活女性健康管理機構，交由女兒郭庭蓁、郭沄蓁掌理，自己重拾山林，過起閒雲野鶴的健康代言生活。

對莊靜芬來說，健康沒有大道理，不必咬文嚼字，更無需山珍海味，就是以簡單、素樸的態度，迎接日升月落，踏實生活。因此，她以身作則，把大半生學習與堅持，落實在每一個日子裡。清晨5點多鐘，天色矇朧，莊靜芬已經在天母運動公園，等候晨跑朋友，一起到田徑場，熱身、慢跑、調呼吸、練腳力。

有時她出現在風櫃嘴、竹子湖、劍潭山、中正山 ，地點不拘，她活像隻超人氣的大母雞，咯咯幾聲，就把男男女女集合起來，帶到大自然裡，用鳥鳴蛙叫，喚醒大家的健康意識；用晨嵐綠野，明亮大家的視線，擺姿扭臀，拉筋調氣，讓四肢靈動，外加原汁原味的芬多精，她要大家吸滿吸足、裝滿行囊再下山，這麼一來，就可以坐收不藥而癒的功効。

與別人多一些幸運，我與莊靜芬認識很久，並維持三代人情誼，從住在北投珠海路時的鄰居關係開始，加上定期向莊淑旂博士的養生請益，郭純育醫師在春天泡湯時與大家熱切互動，還有她們母女三人，總是熱心公益，給人開朗、樂觀、真摯，還有專業的形象。

尤其莊靜芬，童叟無欺，人見人愛，我和她保持的不只是密切的醫病關係，同時集山友、湯友、樂友、飯友、室友於一身。近年因為興趣相近，更有很多活動，幾乎到捆綁在一起程度。例如，週末早起走山運動、相約出席藝文活動、出國行腳看建築聽音樂會，一起在春天紅檜泡溫泉、喝茶聊天，甚至同床共枕，讓我打從心底喜歡上這位不服老的大姐大。

旺盛生命力，正向能量，莊靜芬幫助並感染周遭人，她的忘年行止，不但她自己不談年齡，恐怕連老天爺也忘記她到底是幾歲。

曾有過經驗，爬山爬到一半，山友在莊靜芬面前，倚老賣老，只見她一句「貴庚！？」，就通通把「類老人」比下去，昂首挺胸、驕傲自信的八旬女史，令人欽佩，跟莊靜芬一齊爬山出遊，坦白說，連走路都覺得很拉風。

莊靜芬心思細膩，她看我整天伏案筆耕，太過勞累，作任何事心不在焉，開車更因為分心屢出問題。莊靜芬善體人意，總是說要開車來接我。哈哈，80歲體恤60歲，讓我受寵若驚，更擔心遭老天爺忌妒。

兩個月前，我告訴莊靜芬說，喉嚨怪怪的，不曉得是不是確診。她二話不說，連問都沒多問，就親自送來6大罐湯汁。說是最新出品的新冠一號。我完全不懷疑，連喝帶灌，把6瓶湯水下肚，果然湯到病除，是不是新冠一號發的威，並不重要，只要有莊靜芬在，心理作用使然，一切就平安了。

莊靜芬的博學多聞與古道熱腸，是我們一家老小的健康的守護者。

75歳那年，莊靜芬才開始學習慢跑，很快就跑出興趣，我們曾一起參加台新短程馬拉松。後來，她更壯膽自我挑戰，竟然以初生之犢不畏虎的精神，報名參加在比利時國際馬拉松大賽，而且選擇全馬42公里出賽。天啊，在陌生的環境，才學會長跑的人，已經可以出國爭光了，那來的勇氣與膽量！？只見莊靜芬慢條斯理地解釋，比利時的葡萄園區風景絕美，沿途賞葡萄樹欉，喝免費葡萄酒，跑不動就用走的，天下那有這種好事，不參加太可惜。

果然，無懼的精神，讓她戰勝一切，及時抱回比利時全馬的完賽證明，從此她晉升為全馬級長跑猛將，讓我們這群不求長進的肉腳仔，望塵莫及，也敬佩得五體投地。

去年，莊靜芬想乘勝追擊，又報名了喜馬拉雅山野地大縱走，後來因為疫情擴散被取消，她很不甘心，耐心等候活動再起，屆時必然一馬當先。近日又看上嘉明湖山徑越野比賽，一票難求，莊靜芬求神明保佑，果然一舉中籤，她開心不已，可以一展身手，再圓野地之夢。

還有，她已經計劃參加「日月潭國際泳渡嘉年華」活動，雖然她才剛剛學會水中換氣，頂著溽暑，加緊練習中，這種氣壯山河、勢在必行的行動力，十足女中豪傑的個性與氣魄。

喜歡和莊靜芬一起，包括晨起走山路、去老梅石槽淨灘、北中南趕場看表演、聽音樂會，尤其最喜歡到高雄衞武營文化中心欣賞演出，藉著趕不上末班高鐵為由，可以共宿一夜。

同床共枕的不眠夜晚，天南地北無所不談，談賞樂心得，批時政、聊家人⋯，直到彼此疲憊入睡。翌晨天未亮，莊靜芬已經摸黑出門，說是跑馬路、迎朝陽去了，其實，她已經在附近轉了一大圈，尋找特別的早餐店，帶特色早餐回旅館共享。

還有，每回出席活動，莊靜芬總是把自己打扮得很時尚，有時像青春美少女，緊身褲露背裝，有時是摩登貴婦，典雅高貴，穿金戴銀，更有時候，會把她女兒的晚宴小禮服、母親的正式祺袍穿上身，有如百變女王，宜古宜今，雅俗不拒。

拜了行醫多年，患者滿天下，許多早年讓她們看過診的小朋友，已經長大成人，在各行各業擔任要職，經常會回頭來認親，留下許多和莊靜芬拍照、敍舊的溫馨畫面。果然，一朝看診情，終生成為報恩答謝的對象，積福在人間，讓莊靜芬無比拉風。

參加過莊靜芬兩次慶生，都是為慶祝她的80歲生日，一次是提前一年，在苗栗勤美學《山那村》舉行，郭庭蓁、郭沄蓁兩姊妹，為莊靜芬籌劃的80歲生日趴，孝順的女兒們，包下整個莊園，邀請母親的好朋友們，露天壽宴與野營慶生會，讓人印象深刻。

那個場景，讓我聯想到，是台版《鴻》的寫照。外婆一角，是素有「防癌之母」美稱的莊淑旂博士，夾在中間的母親，則是力爭上游的甲子診所院長、女性健康養生專家莊靜芬醫師，而投入風車生活女性健康管理機構的孫女兒郭庭蓁、郭沄蓁兩姊妹，正是第三代主角。她們扮演著從日本殖民統治、國民政府撤台，到台灣本土深化，所爬梳出台式近代史篇章，而加總起來就是3代女人打拚的故事，同樣與中國大陸版的《鴻》一樣，淚跡斑斑，感人肺腑。

當苗栗勤美學《山那村》的祝壽鐳射光，打在園區，映照在莊靜芬醫師與庭蓁、沄蓁兩姐妹臉上，五顏六色，光彩奪目，台版《鴻》故事𥚃不滅的驕傲。

今年是莊靜芬真正80歲生日，受疫情持續延燒影響，改以家宴慶祝，郭庭蓁、郭沄蓁兩姊妹，把好朋友請回家，名酒佳釀、進口高級水果之外，子女們每人親手烹調一道拿手調理，結果，大宴小點齊上桌，杯盤交輝中，子女的孝思、以及生活品味，展露無遺。

這回莊靜芬出版新書，談健康食譜，從內容撰寫整理，到畫面呈現，都煞費苦心，其實，在我眼中，莊靜芬的庶民化概念、平常心的日常，就是她的健康方程式，誠如她常掛在嘴邊的話語：細嚼慢嚥、心情放鬆，晨起運動、不要把生氣帶上床，不能把疲憊存過夜、今日疲勞今日消，好心情才有好臉色。

其實，這些都是再簡單不過的日常，只是用不簡單的心情，達到莊靜芬所定義的自然與健康。

是的，80歲的莊靜芬，去老還童，出聖入凡，她把承襲自養身博士莊淑旂的專業理想，以及她孜矻覓尋的學習心得，加上她大半生所堅持：隨遇而安、平淡無為的生活方式，視為良方佳藥。

為善最樂，廣結善緣，就是莊靜芬的人生智慧與哲學。擁有這樣的好朋友，真是幸福！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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