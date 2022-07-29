Tiffany & Co.人氣珠寶T與T1系列不斷推陳出新，由於款式百搭、男女皆宜，可以搭配休閒裝，也可出席正式場合，深受消費者的喜愛，是店上最熱銷的珠寶款式，近來雙金影后賈靜雯、R&B小天后Julia吳卓源、創作才女Karencici、女星任容萱與歌手小樂吳思賢都佩戴T1系列珠寶，詮釋T1珠寶的百變風情。

賈靜雯以一身俐落簡約的白色套裝搭配Tiffany人氣珠寶T1系列，疊戴手環和戒指，充滿個性美。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany以大寫字母「T」為靈感打造的T與T1系列珠寶，將標誌性的T字簡約線條和圖形，結合優雅稜角比例、融入鑲鑽等奢華元素，設計簡約中帶有力量，在品牌代言人海莉鮑德溫（Hailey Bieber）詮釋之下，以混搭手法賦予T系列珠寶的時尚風貌。

在舞台上魅力十足的吳卓源佩戴Tiffany人氣珠寶T1系列，更添性感。（Tiffany & Co.提供）

以電影《瀑布》拿下金馬影后的賈靜雯，新近在《媽！別鬧了》飾演文青腐女，為戲不惜犧牲搞笑，與昔日端莊優雅的女性形象大不相同，再度展現超強演技，她以一身俐落簡約的白色套裝搭配Tiffany人氣珠寶T1系列，疊戴手環和戒指，充滿個性美。

女星任容宣佩戴Tiffany人氣珠寶T1系列，優雅時尚。（Tiffany& Co.提供）

歌手吳卓源不僅歌聲慵懶性感，舞台上的肢體動作更是火辣撩人，讓人無法招架，她在鏡頭前火力全開，透過手腕指尖詮釋T1系列珠寶，更添性感魅力。

Karencici完美演繹Tiffany的T系列珠寶。（Tiffany & Co.提供）

除了賈靜雯和吳卓源，新銳前衛歌手Karencici、女星任容萱與歌手小樂吳思賢也是Tiffany & Co.人氣珠寶T1系列的粉絲，透過以人手鑲嵌於斜邊的鑽石傾注現代氣息，全系列包括項鍊、手環、耳環及戒指等，猶如神秘的愛情密碼，是情人節傳遞愛意的最佳選擇。

Tiffany的T系列珠寶男女皆宜，吳思賢(小樂)也是忠實粉絲 。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany T1 玫瑰金鑲鑽環形耳環，11萬5000元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany T1白金寬版鋪鑲鑽石戒指，19萬8000元。（Tiffany & Co.提供）