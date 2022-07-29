高雄響應中央政策，2021年2月設立全國首例的「漁電共生專案辦公室」，研擬高雄市漁電推動方針、即時提供民眾、養殖戶及光電業者全面及專業的諮詢服務，截至今年7月，已受理漁電共生的申設案件，共有79件，預估申設量已達207MW，開創產業共生共榮的新生機。

行政院副院長沈榮津29日由高雄副市長林欽榮陪同，前往高雄市永安區，參訪高雄市首座漁電共生案場「凱亞養殖能源公司」，沈榮津副院長對高雄市政府展現的漁電共生推動成果，深表肯定。

沈榮津表示，高市府透過種種政策舉措，解決漁民及業者的申設障礙，期待後續能見證高雄市更多漁電共生案場啟用，傳統養殖漁業能透過綠能設置，引入資金及技術支援，達到能源轉型和漁業升級雙向加值效益。

高雄副市長林欽榮指出，高雄市政府為了推動漁電共生，2021年2月設立全國首例的「漁電共生專案辦公室」，秉持「漁業為本，綠電加值」的精神，研擬高雄市漁電推動方針、即時提供民眾、養殖戶及光電業者全面及專業的諮詢服務，截至今年7月，已提供1,552件諮詢服務，受理漁電共生申設案件79件，預估申設量已達207MW。

林欽榮表示，為了解決漁民資源不足的疑慮，高市府陸續與全國6家銀行、行政院農業委員會水產試驗所、國立高雄科技大學漁電共生友善養殖技術研究中心、太陽光電同業公會、以及高雄市太陽能設備裝修職業工會，簽署合作備忘錄，從資金、養殖管理策略、到光電結合養殖技術輔導等，提供專業協助。

他說，高雄更首創全國，以專案方式，向台灣電力公司保留有餘裕饋線，公告「高雄市茄萣區及湖內區漁電共生亮點案場建置計畫」，由高市府以加值養殖漁業為重點，訂定廠商遴選標準，作為分配漁電共生專案使用的配電饋線依據，確保漁民與地主權益獲得保障，提高漁民對漁電政策信心。