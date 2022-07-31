國民黨高雄市長參選人柯志恩積極走訪基層，今天上午9時到岡山文賢市場拜票後，隨即到勵志新城參加提名同志介紹會，柯志恩一到場就強調要走到台下演說，充分展現親和力，她笑稱，這場選戰她沒有人脈，沒有金脈，還要面對陳其邁，每個人都勸她不要選了，但她說不行，一定要賣命，強調雖然資源不對等，但要打贏這場選戰，懇請大家當她的分身，努力衝高票。

柯志恩表示，要跟大家說聲對不起，這麼久才到高雄，但沒關係，人來的雖然晚，但是選對政策的人是最重要的。

她強調，4年前的三山造勢，柯志恩每一場都有參加，今天再一次在岡山地區看到每個人戴上口罩拿著國旗，心理真的是感慨萬分，她從來不知道4年之後是柯志恩要來承擔，既然承擔了，就勇敢的往下走，她雖然來晚了，但已經做好準備了。

柯志恩表示，這裡在地的議員，基層實力非常強，她是南部女兒，從小在屏東長大，大家都不知道她是本省人，每個人看到她以為是外省人，因為她以前是混眷村長大的，屏東最有名的就是空軍子弟，所以她很多同學都是來自空軍子弟，因此她練就一口非常標準的外省腔國語，她對於空軍則有深深感情。

柯志恩說，她加入國民黨當不分區委員時，國民黨已經不是家道中落，而是家徒四壁的情況，但是看到各位有這樣期待的眼神看到她能打贏這場選戰，她深深覺得謝謝各位對國民黨永遠的不離不棄，她必須說，黨對不起各位，在國民黨有錢的時候，為什麼沒有好好照顧到所有人，以致到現在，每個人都喊團結、團結，國民黨是該檢討的時候。

柯志恩強調，國民黨是個還不錯的政黨，乘載著許多文化及教育，是一個可以再重生的政黨，懇請大家，過去對國民黨不離不棄，現在在危難的時候，再次給國民黨機會，這是她們的使命及責任，憑著這一點，她一定要下來打選戰，基於這樣的情感，各位一定要團結，台灣的政黨一定要輪替，這才是民主的真諦。

柯志恩說，面對這場選戰有太多組織及無形壓力，但她們不怕，資源很不對等，要打贏這場選戰，她也會盡所有的努力，盡她所有的力量，能夠讓大家給予國民黨重新改造的機會，但是這一切都需要靠大家，不管這場選戰打得如何，要衝高票數，讓民進黨知道有所警惕；現場民眾則是高舉國旗飛揚，高喊柯志恩：「凍選」。