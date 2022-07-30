民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文嚴重抄襲，此案關鍵人余正煌透過律師聲明個人論文原創，抨擊林智堅造假，林智堅今(30)日又出面說明，還是強調自己的論文才是原創無抄襲的版本，但由於台大審定會目前尚未對此案作出結果，校方為此僅低調表示「沒有回應」，不願再多談。

林智堅今日發布「林智堅致社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會聲明」，並提出５點說明，再度重申論文原創性，也希望藉此協助台大學倫會委員對「與余正煌碩士論文存在相似度」等議題有較為完整理解。

對於外傳民進黨恐讓林智堅退回台大國發所的碩士學位，但《學位授予法》並沒有相關規定，綠營這起可能操作的作法被嚴重打臉，林智堅今日不僅對媒體說明，嚴正駁斥有「放棄台大學籍」一說，會持續捍衛清白和人格，也在聲明內強調，與所有學倫會委員一樣，都想要守護台大校譽，因為自己也是這所學校的一份子；言下之意就是沒有要退回台大文憑。

對於此案最新進度，台大今日不願多談，僅向媒體表達「沒有回應」，意即後續仍依照審定委員會調查討論結果為主。