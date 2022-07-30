民進黨桃園市長參選人林智堅身陷「論文門」風暴，傳黨內有人建議林釜底抽薪放棄台大學位，作為停損點；但台大表示，根據《學位授予法》並無放棄學位一節，只有學校主動「撤銷」，亦即學位不是要拿就拿、要扔就扔。此消息引熱議，網友質疑「如果真的是原創，為何至今仍拿不出鐵證？」認為相關傳聞恐是綠營「露出馬腳」了。

《中國時報》今日（30）報導指出，隨著林智堅論文抄襲風波愈演愈烈，傳黨內有人建議林釜底抽薪放棄台大學位，作為停損點。對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批，林現在想「認賠殺出」，但關鍵是林有沒有道歉，當時高雄市議員李眉蓁就曾道歉，中山大學快速撤銷她的學位；如今林只不過想要為選舉止血，大家不是笨蛋，都看得出來是政治動作，沒辦法真正解決誠信的問題。

台大則表示，根據《學位授予法》第17條，學校授予學位，涉及入學資格或修業情形有不實或舞弊情事，還有論文、作品等資料有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊情事，應予撤銷，並公告註銷其已頒給之學位證書，法條中並沒有主動退回等規定。

此消息掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「如果真的是原創，為何至今仍拿不出鐵證？」「會有這種傳聞，就代表綠營露出馬腳了」、「被撤銷學位，就難看了，凸顯林智堅從頭到尾都是騙」、「雙碩士又當了兩屆市長，台灣人竟被蒙在鼓裡那麼久」、「如果沒問題幹嘛放棄？」「這是在挑戰百姓的智商嗎？」「當初綠營怎麼打李眉蓁的？真是顏色對了兩樣情」。