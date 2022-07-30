論文門持續延燒，民進黨桃園市長參選人林智堅30日再度否認抄襲，嚴正駁斥有「放棄台大學籍」一說，會持續捍衛清白和人格。他也提到自己和調查員余政煌只見過2次面，分別是導師宴和去年新竹調查站的教育訓練，「我不認得他，他還主動過來跟我致意！」強調不論是論文或新竹市立棒球場，他都是扎實在做，不希望因選舉成為對手抹黑攻擊目標。

林智堅說，自己和「余先生」過去並不認識，只見過兩次面，一次是導師宴，老師陳明通特別介紹，也請余要特別跟自己表示感謝，因為如果沒有自己提供的民調資料和草稿，余的論文沒有辦法那麼快完成。第二次是去年12月21日新竹調查站舉辦的教育訓練，強調當天自己也不認識余，是余主動到他面前跟他致意，再一次對論文事情表達感謝。

林智堅說，他在近日座談會上都很清楚地告訴選民、桃園的鄉親，不論是論文或新竹市立棒球場，都是扎扎實實在做，不希望因為選舉的關係，把論文或新竹市政建設變成對手抹黑攻擊的目標，抹煞新竹市政府過去努力打造的政績和新竹經驗，或是因政治的介入影響到自己過去在學校自我提升的學術工作，希望回歸正軌，選舉就是要正面提出政見和牛肉。

面對外傳「放棄台大學籍以免被模糊焦點」一說，林智堅澄清：「沒有這個事！」重申台大論文自己絕無抄襲，強調第一時間就出面澄清，指導教授陳明通也有發聲明表示他是在老師的指導之下完成論文，再度表示台大的論文是以自己2014年的選舉當研究，民調的資料也是自己所擁有的，研究設計與草稿都是自己完成在先，「哪來抄襲！」

林智堅說，團隊已經把所有相關資料，和透過第三人公證的部分資料，都送給台大學倫會，自己也會持續說明，以捍衛清白和人格。