中國證監會主席易會滿在黨媒《求是》發文表示，股市有漲有跌是規律，對正常的波動政府不宜也不應干預，不能花錢買指數；但不干預不是放任自流，必須始終堅持底線思維，堅決防止「市場失靈」引發異常波動。他同時也表明，要進一步推動提升香港市場承接大陸企業上市能力，支持香港鞏固國際金融中心地位，促進陸港兩地市場協調發展。

易會滿認為，同時也要認識到，資本市場的穩定不是守出來的，而是改出來的，必須保持定力，堅持通過改革激發市場活力，增強市場韌性和高品質發展的內生動力。

易會滿表明，大陸資本市場發展仍處於大有可為的重要時期，要堅持穩中求進工作總基調，堅決落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，把防風險、穩增長、促改革擺在更加突出的位置。

同時，他也強調，大陸會加強與香港市場的務實合作，深化滬深港通機制，進一步推動提升香港市場承接境內企業上市能力，支持香港鞏固國際金融中心地位，促進兩地市場協調發展。