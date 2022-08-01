弘光科大攜手環保署推動低碳綠能人才培育，學員學習水汙染採樣。（弘光科大提供）

弘光科大攜手環保署推動低碳綠能人才培育，學員學習無人機基本概論。（弘光科大提供）

熱浪襲擊全球用電量大增，永續能源開發成為重要課題。弘光科大執行環保署計畫，由環境與安全衛生工程系推動「應用智慧監測科技守護低碳永續綠能家園與環境衛生推廣計畫」；邀請全國高中職學生參加無人機環境監測與再生能源體驗夏令營，主題鎖定再生能源，讓高中職學生了解永續能源的重要性。

環安系主任盧信忠說，該系執行環保署計畫，內容包含環保種子教師培訓營、全國高中職無人機環境監測與再生能源體驗營、中部山線、海線偏遠學校營隊，課程結合無人機與再生能源，例如太陽能、風電等，把相關知識傳授給高中職學生，讓下一代了解未來綠能產業界的發展，與地球暖化可能面對缺電的問題。

計畫主持人陳俊元老師指出，高中職夏令營日前舉辦過第一梯次，預計8月13日舉辦第二梯次，活動吸引全國高中職學生參加，報名人數超過預期，二梯次報名總人數超過百人。

課程設計有無人機定位與練習，同時進行航拍，學生在弘光校園內練習空拍，再把學校頂樓整個空拍圖與剖面圖匯入電腦，利用系上綠能科技組的專業，考量到遮陰、排除無法發電的地形，設計鋪設光電模板片數；讓學生學會在有限的基地上，如何規畫產出光電綠能的最大發電容量。

陳俊元說，課程也結合系上特色，在無人機上搭載相關載具模組，讓學生認識空氣汙染基本概念與實作空氣PM2.5與水汙染與大腸桿菌採樣過程。課程先進行學科知識學習，再讓學生動手操作與練習。每個梯次大約50位學生分成8組，由系上的大學生擔任種子教師，教導高中職學生實際操作。

中興高中林姓同學說，無人機與再生能源是未來的趨勢，報名參加體驗營，「學科上完後再親手操作，讓我更了解相關產業。」彰化女中吳姓同學指出，她覺得無人機很有趣，邀請同學一起報名參加，透過營隊自己摸索，加深對再生能源的認識。光華高中廖姓同學說，無人機是未來趨勢，很多產業都相繼應用；參加營隊收穫滿滿。