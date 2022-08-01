聯發科(2454)法說過後，最新有5家外資出具最新報告，多認為聯發科在智慧型手機市場疲軟的狀況下，調降全年營收目標並不意外，且目前對於2023年狀況依舊不明朗，其中日系外資將目標價由1100元調降到950元，但依舊為當中最高目標價，另一家日系外資則維持650元目標價，為外資圈最低。

亞系外資表示，聯發科第二季毛利率符合預期，但第三季財較弱，換言之，聯發科第二季營利見頂，這符合先前所預期的下半年前景放緩。由於需求放緩不可避免，除智慧手機需求外，消費市場疲軟、WFH(居家辦公)需求回落，也影響聯發科非手機領域營收(2021年占比營收47%)，故聯發科調降全年營收目標，落在近2成，但聯發科保持其全年毛利率落在48%~50%，另外，聯發科還表示庫存修正會持續1~2個季度，然而，儘管短期市場逆風，但聯發科對捍衛其毛利率仍相當有信心，預估主要原因是SoC市場呈現雙頭壟斷(聯發科+高通)，故有利於維持ASP。整體來說，維持聯發科目標價650元、評等持有，並將2022年、2023年EPS修正為年增9%、1%，分別落在81.92元、66元，以反映下半年和2023年銷售前景疲軟的不確定性。

日系外資表示，聯發科預計2022年全球智慧手機銷量將年下降6~11%、落在1.2~12.7億支，與先前預估持平，5G智慧機則增長20%、落在6億支，聯發科更將全年營收財測調降為以新台幣計價近20%成長，先前為以美金計價年成長20%，惟須注意到美元年初至兌新台幣已經上漲了8%，更重要的是，聯發科管理層表示將「重新審視」其三年營運目標。聯發科預估庫存還會持續消化2~3個季度才能消化，和先前2023年上半年為週期低谷的看法相呼應，相信2023前景不確定。外資強調，聯發科是一家相對於其他台灣無晶圓廠同業，價格壓力較低的公司但在不久的將來其增長潛力有限，故維持中立評等，目標價由940元調降到780元，並削減2022年、2023年的每股收益2%、18%，分別為79.33元、64.46元。

另一家日系外資表示，考量智慧手機供應鏈進入庫存調整，故預計聯發科盈利周期將進入3個季度的修正，惟仍相信這波調整不會持續太久也不會影響聯發科的結構性增長，這主要是歸功於其強大的全球影響力，計算和連網升級的大趨勢，故維持買進評等，但將目標價由1100元調降到950元。

美系外資表示，聯發科將其2022年營收增長幅度下調到近20%(先前預估為逾20%)，並預計將會開始2~3季度的庫存調整，這在很大程度上是意料之中的，但因終端市場疲軟，供應鏈是否可以在2~3季內明確清空庫存，市場仍存有疑慮。另外，聯發科有鑑於宏觀逆風和智慧手機市場疲軟，故2023年的需求能見度有限，不過，聯發科似乎毛利率依舊充滿信心，2023年的目標是48~50%，因為其看好在5G市場更好的市場定價優勢，故維持目標價750元、評等中立，並預計聯發科未來幾個季度股價會在600~800元區間波動。

另一家美系外資表示，聯發科調降2022年營收目標不足為奇，第三季財測也基本符合預期，聯發科釋出未來2~3個季度的庫存調整的訊息，且有鑑於需求疲軟，聯發科下調了2022收入增長目標從成長20%至約17~19%，但同時保持其毛利率落在48~50%，然而，看到聯發科全年營收調降的幅度不多，故市場投資者應該不會感到意外，也符合對大陸智慧型手機市場的預期。另外，市場一直憂心下半年到明年上半年聯發科、高通恐會迎來價格戰，但其實這不太可能，因為兩家公司已經享有很高的Android市場，此外，目前也沒看到儘管大陸市場需求疲弱，有公司有出現價格競爭的現象，故維持聯發科買進評等、給予目標價915元。