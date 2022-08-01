韓國貿易工業和能源部1日公布7月貿易赤字將近50億美元，為1月以來最大貿赤金額。主要是能源進口價格飆漲同時，對其最大貿易伙伴中國的出口下跌，導致其連續第四個月出現貿赤。

韓國7月貿赤達46.7億美元，高於市場預估的40.6億美元，較6月貿赤25.8億美元明顯增加，跟去年同期貿易盈餘17.9億美元相較落差相當之大。

其7月進口年增21.8％至653.7億美元，為連續18個月呈兩位數增幅，並高於6月的年增19.4％，主要是進口原油與天然氣等能源價格持續走高所致。

至於7月出口僅年增9.4％至607億美元，低於市場預估的年增10％。雖然出口年增幅度高於6月的年增5.2％，但仍連續第二個月呈單位數增幅，遠遠跟不上進口的增長幅度。

儘管韓國7月在半導體、石化產品、汽車、船隻和電池等各個領域出口維持增長，但對中國出口卻呈年跌狀態，拖累了韓國整體出口表現。

外界預期韓國今年可能出現14年來首次全年度貿赤。