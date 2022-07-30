適逢鬼月，不免讓人易心生恐懼，許多人睡醒了發現自己動不了，擔心遭「鬼壓床」，對此，醫師表示，此為常見的生理現象，原因為人醒來後，大腦雖意識清醒、但運動等區尚未清醒所致，在醫學上為「睡眠癱瘓症」(Sleep Paralysis)，不致危害健康；令人擔心的是，做夢時出現拳打腳踢行為者，年老後發生巴金森氏症、失智症的比率頗高，需要預先留意。

台北榮總新竹分院神經內科主任尹居浩表示，人體睡眠時，大腦為了避免身體因夢境影響造成危險，讓全身肌肉放鬆如癱瘓般，此時人若睡醒，意識恢復、但運動區與語言區尚未清醒，因而有清醒卻四肢無法動彈、驚嚇卻無法大叫的情形，「這情況通常只有幾秒鐘，只是現象，稱不上疾病。」

他表示，上述情況易發生在個人連續數天沒睡好，或工作壓力大的情況，無須擔心；但是，若睡著後常有反應夢境行為的舉動就相當令人擔憂，例如拳打腳踢、大聲吼叫的「快速動眼期運動障礙」，這種障礙者可能數十年後常會出現行動遲緩、自發性手部顫抖等巴金森氏症，更與路易氏體失智症密切相關。

尹居浩表示，目前巴金森氏症、路易氏體失智症這兩種疾病都無藥可治，且無法逆轉，致病原因尚不明確，普遍認為與遺傳、體質有關，男性遠高於女性，且好發於年長者，此種睡眠障礙反倒是較須令人注意之處。