大陸證監會29日召開「2022年系統年中監管工作會議暨巡視整改常態化長效化動員部署會議」，研究部署巡視整改和下半年的重點監管工作。大陸證監會黨委書記、主席易會滿進行《堅持穩字當頭 深化改革開放 以常態化整改加快推動資本市場高品質發展》工作報告，並部署下半年資本市場改革發展的7方面重點工作。

根據《上海證券報》報導，具體的7方面重點工作內容方面，第一是切實維護資本市場平穩健康發展，要提高宏觀研判的敏感性和前瞻性，加強對跨市場跨領域跨境風險的聯動監測監控，維護股市、債市、期市總體穩定運行。進一步加強內外部協同。

第二是扎實推進股票發行註冊制改革。會議要求，下足「繡花」功夫，做實做細全面實行股票發行註冊制的各項準備，同時深化公司債券註冊制改革。

第三是堅守監管主責主業。會議提出，要加強資本市場基礎制度建設，推動制定私募基金監管條例、上市公司監管條例、公司債券管理條例等法規，推動獨立董事制度改革，進一步加大法治供給。

第四是穩妥防範處置重點領域風險，健全資本市場風險預防預警處置問責制度體系，提高綜合應對、專業應對、快速應對能力。進一步發揮部際聯動、央地協作工作機制的作用，深入推進私募基金風險化解處置，開展金交所和「偽金交所」專項整治，同時支持企業特別是民營企業合理正常融資。

第五是穩步推進資本市場制度型雙向開放。包括推動境外上市備案制度落地實施，積極支持符合條件的企業境外上市；抓好資本市場開放舉措落地，加快推進與境外市場互聯互通，進一步提升開放條件下監管能力。

第六是更好服務穩增長大局，在抓好已發布措施落地的同時，聚焦科技創新、民營企業、中小企業等重點領域和薄弱環節，研究推出更多更有力的支持措施。

第七是大力提升資本市場監管資訊化數位化水準，要聚焦業務與科技融合，推動監管大數據倉庫建設取得突破性進展，抓好上市公司監管等重點項目建設。