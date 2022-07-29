遠傳電信今(29)日宣布攜手愛立信完成全球第一個愛立信「本地封包閘道器」(Local Packet Gateway)商用測試，成功進行全球首次的數據通話。該測試於遠傳的「雙模全5G核心網路實驗室」進行，並運用支援5G獨立組網的客戶終端設備(Customer Premise Equipment CPE)及Android手機完成。不僅提高頻譜運用效率，同時確保資料安全性、並降低延遲，大幅推進5G進程，繼雙方於去年11月完成全球第一個「5G獨立組網多切片測試」後，再度聯手展現台灣5G領先全球的傲人實力。

遠傳電信總經理井琪表示：「遠傳長期深耕新技術研發，致力提供客戶最優質的網路、多元創新的數位服務。很高興這次攜手愛立信完成全球第一個『愛立信本地封包閘道器』商用測試，為5G邊緣運算與網路切片應用開創了更多可能，更展現雙方在5G網路和相關服務的前瞻布局。結合愛立信的全球領先技術，遠傳更可以發揮核心優勢，充分滿足客戶對網路低延遲、高效率、安全性和靈活性的需求，也期待與各領域的客戶持續探索5G創新應用的所有潛能。」

台灣愛立信總經理周大企表示：「5G的網路能力為邊緣應用案例開啟了全新的可能，而我們與遠傳共同打造的高速5G網路成為實現邊緣案例最重要的基礎。愛立信本地封包閘道器將能幫助通訊服務供應商抓住虛擬和混合式5G專用網路領域的邊緣商機。通過本次技術測試，將能加速我們在多元應用場景實現要求高頻寬、低延遲的邊緣運算案例。」

愛立信封包核心解決方案負責人Monica Zethzon 表示：「愛立信期待透過本地封包閘道器解決方案的開發，協助電信商透過網路切片和降低延遲來提供備受市場期待的企業邊緣使用案例。我們與遠傳電信擁有超過20年的合作關係，很高興這次能一同向全球展示雲端原生的微服務技術。隨著全球對這一類型方案的部署需求不斷增加，我們希望能持續提升與遠傳電信共同示範的技術成果，並將此技術分享給企業和其他用戶運用。」

遠傳與愛立信於去年7月共同成立全台首座「雙模全5G 核心網路實驗室」，成功建置5G獨立組網測試平台，全面推動5G網路從非獨立組網邁向獨立組網架構。更於去年11月攜手完成5G獨立組網多切片測試，創下全球首例，並前進「2022 世界行動通訊大會」(Mobile World Congress，MWC)展示輝煌實績！這次完成全球第一個「本地封包閘道器」商用測試，將加速5G關鍵應用商用模式發展，未來遠傳將持續超前部署，打造世界級的5G優質網路與創新應用，成為消費者、企業客戶的最佳數位夥伴。