111學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生網路選填登記志願28日10時起至8月2日17時，考生可填199個志願。28日同步公告實際招生名額、各招生群(類)別之校系科(組)、學程考科成績權重組合人數累計表及考生個人總成績查詢，今年度共計71校2,400多個系科、學程參加招生，提供30,008名招生名額供考生登記。

本招生由各校系科、學程自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績採計權重，考生登入個人總成績查詢系統時，可以多加利用統一入學測驗所報招生群(類)別選擇各權重組合，系統自動計算該權重組合之加權後總成績，顯示採計該組合之校系科(組)、學程及實際招生名額。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒考生，本次為111四技二專日間部考生最後入學管道，請考生把握機會並儘早完成網路選填登記志願。

相關規定請考生參閱招生簡章或可於網路選填登記志願期間至本委員會網站下載「網路選填登記志願系統操作手冊」參考使用，本委員會網站為：https://www.jctv.ntut.edu.tw/union42/。洽詢電話02-27725333。供考生作為選填志願參考。