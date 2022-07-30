觀光局澎管處位在七美離島的𩵺鯉灣珊瑚海休憩區30日舉行落成啟用典禮，希望厚實離島的觀光資源，讓旅客能在此享受優質的景觀、獨一無二的珊瑚海、放射狀的玄武岩噴發井地質，讓遊客在此享受最優質的海島度假氛圍
澎管處長許宗民表示，「七美嶼」為澎湖群島最南方的島嶼，古稱「大嶼」或稱「南嶼」，或許是上天對此海角遺珠的疼愛，七美嶼擁天成美景於一身，得天獨厚的自然景致，以及蘊蓄深厚的人文風華，經過精彩歲月的雕琢、粹煉之後，七美嶼宛若一幅有詩、有生命、有故事的圖畫，精彩絕倫，身歷其境，彷彿人間仙境。
這幾年，七美湧入許多背包客及喜愛深度旅遊的遊客前來，這裡已成為生態體驗、追求冒險、刺激、浪漫、紓解壓力最佳的旅遊地點之一。澎管處為了營造友善旅遊環境、打造七美成為國際景點，於110年度起所推動國際魅力旅遊據點，營造澎湖黃金海岸旅遊線計畫，以朝向海島度假樂園發展理念，結合浮潛、賞景、露營、觀星的旅遊型態需求。
𩵺鯉灣珊瑚海休憩區多元、舒適、療癒、友善的休憩空間，將增添七美輕鬆、悠閒的度假氛圍，未來除可增加更多遊客於此留宿攬勝之意願及吸引力外，將重新建構、塑造七美旅遊意象的新地標、新亮點，期以帶動離島地區觀光產業的蓬勃發展，進而提升離島居民的生活品質。
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