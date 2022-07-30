觀光局澎管處位在七美離島的𩵺鯉灣珊瑚海休憩區舉行落成啟用典禮，希望厚實離島的觀光資源，讓旅客能在此享受優質的景觀、獨一無二的珊瑚海度假氛圍。(澎管處提供)

觀光局澎管處位在七美離島的𩵺鯉灣珊瑚海休憩區30日舉行落成啟用典禮，希望厚實離島的觀光資源，讓旅客能在此享受優質的景觀、獨一無二的珊瑚海、放射狀的玄武岩噴發井地質，讓遊客在此享受最優質的海島度假氛圍

澎管處長許宗民表示，「七美嶼」為澎湖群島最南方的島嶼，古稱「大嶼」或稱「南嶼」，或許是上天對此海角遺珠的疼愛，七美嶼擁天成美景於一身，得天獨厚的自然景致，以及蘊蓄深厚的人文風華，經過精彩歲月的雕琢、粹煉之後，七美嶼宛若一幅有詩、有生命、有故事的圖畫，精彩絕倫，身歷其境，彷彿人間仙境。

這幾年，七美湧入許多背包客及喜愛深度旅遊的遊客前來，這裡已成為生態體驗、追求冒險、刺激、浪漫、紓解壓力最佳的旅遊地點之一。澎管處為了營造友善旅遊環境、打造七美成為國際景點，於110年度起所推動國際魅力旅遊據點，營造澎湖黃金海岸旅遊線計畫，以朝向海島度假樂園發展理念，結合浮潛、賞景、露營、觀星的旅遊型態需求。

𩵺鯉灣珊瑚海休憩區多元、舒適、療癒、友善的休憩空間，將增添七美輕鬆、悠閒的度假氛圍，未來除可增加更多遊客於此留宿攬勝之意願及吸引力外，將重新建構、塑造七美旅遊意象的新地標、新亮點，期以帶動離島地區觀光產業的蓬勃發展，進而提升離島居民的生活品質。