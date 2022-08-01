致伸(4915)法說會後，法人報告上修目標價至76元，維持買進，法人上修目標價的因素包括:(1)PC周邊相關疲弱，但商業與專業市場需求回升，(2)缺料問題緩解，警用相機與聲學產品大幅成長，(3)車用ADAS持續成長。

致伸上周法說，公司持續提升車用ADAS、警用相機、專業音響與IOT相關產品比重、2022年缺料問題緩解，法人看好獲利提升。

致伸為資訊、電子與消費產品的解決方案供應商，2Q營收比重中，interface(電腦周邊:鍵盤、滑鼠、無線充電，擴充基座等)佔39%、Audio(影音設備、音響、TWS 等)佔38%、Business Equipment(印表機、掃描器等)佔7%、Visual(ADAS、警用相機、手機相機模組等)佔16%。客戶包括：Bose、亞馬遜、Dell、HP、聯想、TESLA與雷蛇等。

致伸第二季雖然PC/筆電/電競等電腦周邊產品需求較為疲弱，但B2B相機需求強勁，印表機成長與新案增加，聲學產品受惠於零組件缺料趨緩，2Q營收203億元，季增13.3%，毛利率13.54%，稅後EPS 1.56元，獲利表現大致符合預期。

2022全年受惠於缺料問題改善、新增手機專案、車用/警用相機成長、商用設備印表機專案2Q出貨、專業聲學成長，2H為聲學產品的出貨旺季，預估2022年營收仍有雙位數成長。