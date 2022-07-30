大陸國務院為推動各地落實中央有關穩增長、穩就業保民生、保產業鏈供應鏈穩定及精準防疫等部署，準備在下月下旬派員到廣東及上海等約20個省市，開展第九次大督查，呼籲民眾或市場主場，如掌握有關地方和單位在落實中央部署時，有令不行、有禁不止，打折扣、搞變通，不作為、慢作為、亂作為，嚴重侵害市場主體和民眾合法權益等問題線索，可透過網路反映，對有代表性的問題線索，國務院督查組將在實地督查時進行核查。