大清政權頭疼了半個多月，把上層問題解決了，剩下的事就該輪到明朝頭痛。只是讓人意想不到的是，這個屹立於中華大地三百年的巨人，倒下得如此之快，而位於帝國心臟卻飽受戰火的紫禁城，也將在幾個月的時間裡數易其主。

一六四四年春夏之際，一股凜冽的北風即將從山海關吹來，穿過紫禁城的中軸線，進而席捲全中國，改變歷史上的氣候和走向。

壹

「順治」這家聯合公司一開張，大清開始回歸到皇太極生前的狀態，積極擴張，玩命備戰，整個東北就剩下寧遠城還在明朝手裡，想什麼時候吃就什麼時候吃，大家也可以趁著這個時間喘口氣，琢磨下一步怎麼走。

清廷內部有兩種聲音，一種是打破山海關，定鼎中原，我也風光一回，天天在東北吃燉菜沒有意思；另一種聲音則認為鐵鍋亂燉挺好，沒事去中原打秋風就夠了，沒必要急急忙忙去和明朝作對，百足之蟲死而不僵嘛。

兩種看法都很有道理，搞得兩位攝政王頭大無比，畢竟路線上的選擇可能會決定大清未來十幾年的發展方向，總不能找枚銅錢扔扔看吧。多爾袞和濟爾哈朗在文韜武略上無疑都是聰明人，但歷史往往不完全被聰明人掌握。就在他們為路線選擇殫精竭慮時，兩個決策者的巔峰對決，讓他們著實吃了一驚。

這兩位，一個叫朱由檢，一個叫李自成。

崇禎帝朱由檢在皇位上折騰十幾年，對官員的態度上，一直在無條件信任和轉眼砍頭之間來回切換，搞到最後，李自成帶著隊伍都快殺到北京城下了，朱由檢還沒收到前線的情報。

按理說兵臨城下，又湊不出軍隊抵抗，要嘛直接跑路，反正天下雖大，都是你老朱家的地盤，到時振臂一呼又是一條好漢；要嘛和李自成談，他當時也沒想著進城，就想弄個西北王過過癮。

沒想到朱由檢神經病發作，堅持「天子守國門，君王死社稷」，結果一聲令下，文武百官連個上朝的都沒有。最後太監們把「國門」一開，李自成糊里糊塗殺進來，朱由檢連跑都沒得跑，直接在煤山上自縊而死。死了還不安生，屍體被李自成扔在東華門外做標本展覽，供來來往往的官員免費參觀。

以上所說的一切發生得太快，只有短短幾天時間，連當事人李自成和朱由檢都沒反應過來。

不過這不要緊，朱由檢不用反應，他已經死了；李自成也不用反應，他不是來北京坐江山，他的目的就是撈一筆。進了北京城後，李自成在紫禁城簡單地搞了一個登基儀式，定國號為「大順」，過了一把皇帝癮，之後立刻帶著手底下的人去大臣家敲詐、勒索，思想非常務實。

李自成的農民軍攻破北京城的消息，迅速傳到山海關總兵吳三桂的耳裡，當然也傳到遠在盛京的兩個攝政王耳裡。但其中有資訊差，就是「北京城被攻破」和「崇禎已死」不是同一個消息，前者很容易知道，城頭變幻大王旗，後面那個得親自去東華門參觀才知道，這兩個消息前腳後腳之間，各方的反應就不一樣了。

吳三桂的態度是搞曖昧，不見兔子不撒鷹，說話的本錢還是很足夠，手裡握著山海關這座天下第一雄關，可以坐等清廷和李自成兩方報價。清軍被他卡著山海關進不來，或者說想進來比較難；而李自成那邊都是烏合之眾，號稱幾十萬大軍，大多是老弱病殘，真要打起硬仗來滿打滿算也就幾萬人，肯定還得用吳三桂守關。

多爾袞拿到消息後，手底下的漢人謀士坐不住了，天賜良機呀，皇太極的舊臣、清廷漢臣中舉足輕重的謀士范文程就力勸多爾袞出兵，並給出後續計畫：「此行或直趨燕京，或相機進取，要於入邊後山海、長城以西，擇一堅城，頓兵而守……」那時范文程還不知道崇禎已經死了，不然不會說出「相機進取」的說法，直接上就可以。

另一名降將洪承疇是吳三桂之前的老上司，說得更貼心了，他對於明軍、清軍和李自成的「大順軍」都有作戰經驗，很有先見之明地提出：「遇弱則戰，遇強則遁，今得京城，財足志驕，已無固志，一聞我軍至，必焚宮殿府庫西遁。」意思是李自成這些兵都是欺軟怕硬的貨色，現在拿下北京城估計忙著搶劫，我們一去，他們把宮殿燒了就往西邊老家跑。

多爾袞從善如流，馬上表示接受兩位謀士的諫言，開始籌劃。此時清軍內部沒有別的聲音，計畫趕不上變化，誰都看得出這筆生意穩賺不賠，最差都能去關內撈幾個大城市，不幹才是傻子。

四月中旬，順治帝福臨走了個儀式，在篤恭殿封多爾袞為大將軍，大軍躊躇滿志地南下。

與此同時，多爾袞還和吳三桂保持通信，吳三桂那時對清廷並不看好，但畢竟也是漢族人，很難接受清軍入關這種事實，他更樂意接受李自成給出的冊封。然而，事實證明，吳三桂和多爾袞這兩個生意人的思路，永遠不能趕上李自成的變化速度。

【內容簡介】

有別於傳統歷史作品的書寫模式，本書以元朝為起點，紫禁城為中軸線，將元、明二朝的政治「大動脈」，以「診脈」的方式，給予讀者全新視角，重新看待元、明那些「宮闈祕事」。

從忽必烈初建元大都，寫到永樂十八年遷都紫禁城，再到明崇禎帝之死。由大明王朝十三位皇帝串聯諸王將相、百官眾卿、御史諫臣和太監宮女、能工巧匠等，還原在紫禁城上演的真實事件、疑案風雲、後宮祕事與喋血官場。以紫禁城的興建和發展為軸心，透過幽默生動的語言，看遍城中的每一個角落，同時結合宮殿修建知識與背後的故事，讓讀者如同置身案發現場，目睹發生在這座宮闕裡的悲歡離合，以及被紫禁城見證的諸多歷史場景。

【作者簡介】

翟晨旭

景德鎮學院文物鑑定與修復專業畢業，主修陶瓷史和明、清古文物鑑定修復，策劃主編歷史文物期刊《陶泉文苑》，並被北京故宮博物院、南京博物院等各大博物館認可。在考古實習工作中走遍中國許多省市，接觸到大量一線的古器物標本，對各地博物館和考古工作有深入了解。

著有《大明紫禁城：從草原霸主逐鹿中原到煤山自縊》、《大清紫禁城：從愛新覺羅稱霸華夏到王朝輓歌》等。