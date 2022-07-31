新北警本次勤務共動員706名警力。（警方提供／李奇叡新北傳真）

此次針對轄內各特定營業場所及青少年經常聚集等易發生事故之場所，執行威力掃蕩臨檢。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方擴檢展現維護治安決心。（警方提供／李奇叡新北傳真）

九合一大選將近，內政部警政署為穩定選前治安，規劃全國30日晚間實施擴大臨檢，新北警本次勤務共動員706名警力，查獲43名通緝犯，展現維護治安決心。

新北市警局表示，此次配合執行全國性擴大臨檢，深夜針對轄內各特定營業場所及青少年經常聚集等易發生事故之場所，執行威力掃蕩臨檢。

新北市警局指示各分局全面擴檢，本次勤務共動員706名警力，查獲毒品案5件5人、通緝犯43名、妨害風俗1件1人。

另外，新北警少年警察隊為避免青少年涉足不當場所，犯下無照飆車、吸毒或擔任詐欺車手等違法行為，也結合市府稽查小組，針對三重區特定營業場所實施稽查，並要求業者不得容留少年超過深夜0時。

新北市警局長黃宗仁表示，選前淨化治安刻不容緩，將持續針對易滋事場所及特定營業場所，規劃強勢掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為。

黃宗仁強調，若對方從事不法，將給予迎頭痛擊，並提報市府公安聯合稽查小組加強稽查，由各事業主管機關從嚴審查、依法裁罰，務必徹底肅清暴力亂源，震懾不法，展現警方維護治安決心。