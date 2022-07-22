近來各地頻傳暴力治安事件，最高檢察署22日通令全國各地檢察署應與警政署、調查局、憲兵指揮部及海巡署等司法警察單位密切配合，在選前積極部署執行查緝黑槍、幫派的專案，以確保11月26日的九合一地方公職人員選舉順利進行，並遏止暴力、 槍械介入選舉，衝擊社會治安及影響選情。

最高檢察署因應九合一選舉查緝工作，已於15日召集檢警調廉高層首長舉辦選舉查察座談會，檢察總長邢泰釗並以日本前首相安倍晉三遭槍擊案為例，指示檢警調廉須嚴防例如美、日在疫情期間槍擊暴力事件所衍生之效應，在選前強力檢肅黑槍、並進行全國同步查緝境外勢力與地下匯兌、嚴查速查選舉賭盤。

最高檢察署今表示，為確保今年年地方公職人員選舉順利進行，並遏止暴力、槍械介入選舉，衝擊社會治安及影響選情，已通令各地方檢察署，應與內政部警政署、法務部調查局、國防部憲兵指揮部及海洋委 員會海巡署等相關單位密切配合，於選前積極部署實施打擊非法 槍枝、黑道、幫派組織等重大犯罪之專案，展現打擊不法之決心，以淨化選前治安環境。