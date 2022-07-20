洪姓男子企圖衝撞路檢點，造成員警手腕受傷。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

彭姓男子開車衝撞路檢點，遭法院判處有期徒刑2個月。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保安警察大隊第一中隊員警，去年2月在萬華區環河南路與和平西路口實施路檢時，發現洪姓機車騎士神色有異，遂將他攔停，請他靠邊停車受檢，不料，洪男假意配合，卻猛然加速企圖逃逸，造成出手攔阻的黃姓員警右手手腕扭挫傷。警方將洪男依妨害公務罪嫌送辦後，台北地方法院日前判處洪男拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，並應於判決確定後1年內完成6場次的法治教育課程。

另名彭姓男子遭員警察覺可能酒後駕車，竟心虛開車衝撞保大設在萬大路與富民路口的路檢點後逃逸，經員警追查以妨害公務罪嫌函送，法院日前認為他是酒駕累犯，「為逃避員警攔檢實施酒測，竟蓄意駕車衝撞，率然對依法執行職務之員警施以強暴」，處有期徒刑2個月，可易科罰金。

保大表示，從去年迄今，員警共遇到12起衝撞路檢點案件，其中，以妨害公務執行罪移送有5件，2件已判決確定，不服稽查依法製單舉發的有7件，警方依法實施路檢盤查，是保障社會治安的重要環節，提醒民眾配合，不要以身試法後悔莫及。

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