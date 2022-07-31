日前美國眾議院議長裴洛西可能訪台一事成為太平洋兩岸與海峽兩岸最為關注的重大事件。中美展開了激烈交鋒，大陸更是表達了最為強烈的反對與最為嚴厲的警告。不論已啟程東亞之行的裴洛西最後是否以某種方式參訪台灣，都不會改變美國持續打「台灣牌」與強化介入台海事務的政策方向。

在美已確定大陸為其頭號戰略競爭對手與推行全面遏華戰略大背景下，美國會持續採取各種手段與措施圍堵大陸、打壓大陸，而被視為中美關係中最重要、最敏感的台灣問題，就成為美國遏制大陸的最好施力點，會不斷打「台灣牌」，也預示了未來類似裴洛西的參訪或其他一切可能或被認為不可能的美介入台海事件都有可能發生，直到大陸徹底解決台灣問題的那一天。屆時，美國再也沒有機會「以台勒索」、「以台敲詐」大陸了。

近年來，美國打「台灣牌」打上了癮，不斷在台灣問題上搞事，一個接一個，沒完沒了。台海風險持續上升，中美台海博弈更為激烈，更為持久。裴洛西可能訪台只是其中之一。就最近中美在台海問題上的較量與博弈看，大陸對美有關台灣海峽是「國際水域」定位的直接否定，強調大陸對台灣海峽享有主權、主權權益和管轄權的明確表態與一再表達沒有所謂「台灣海峽中線」，已引起中美在台灣海峽更為激烈的軍事對抗較量與未來可能的風險。

事實上，美國在台灣問題上的操作與干擾是全方位的，是不會停歇的，未來還會越來越多，更有不可預測的嚴重事件。近年來美國將一個中國政策空洞化，將台灣問題「內政化」，參眾兩院不斷通過涉台或含涉台法案，其數量之多超過過去數十年之總和，目前仍有數十個涉台法案在持續推動之中，參眾兩院隨時通過或獲總統批准簽署的可能性甚高，裴洛西可能訪台計劃就是美《台灣旅行法》內容之一。

拜登任內已五次對台軍售，未來還會持續擴大出售，特別是美台軍事交流合作與美軍事力量進入台灣的多種可能性也在升高，所帶來的風險更大、更嚴重。未來美台雙方高層互動或參訪人物、方式、地點及所涉敏感議題等都有可能發生。美駐台機構或台駐美機構「正名」的可能性也在增大。可以說，美國操作台海議題，介入與干擾台灣問題的方式多種多樣，可大可小，可輕可重。美國企圖在實現「以台遏華」、「以台制華」、干擾大陸統一與阻撓大陸崛起的同時，也是對大陸的持續羞辱，在考驗大陸政府與人民的承受力與忍耐度。

在此嚴峻形勢之下，大陸依然採取有禮有節有度有力的多種鬥爭方式，以大陸的戰略自信與王道方式應對美國的戰略衝撞與霸道挑釁行為。中美兩國元首持續進行電話溝通，希望緩和日益緊張的中美關係，大陸領導人向美明確表達中方的堅定立場與對台灣等問題的高度關切，美國總統則以美式的霸權邏輯與陰謀陽謀共用兩手策略應對大陸與處理台灣問題。中美兩國元首通話，既不影響美對華對台戰略與策略，也不影響大陸對裴洛西可能訪台一事的強烈反對與嚴重警告，人民解放軍在平潭島海域與台灣南部海域的軍事實彈演練活動，就是在以實際行動向美方表達堅定立場。

大陸是有政治底線的，戰略忍耐也是有限的。美國一旦在台灣問題上突破紅線、底線與大陸的忍耐極限，大陸必會出手。試想，1949年以後，不論是大陸國力最弱時的抗美援朝戰爭，還是後來經濟困難時的中印之戰或對蘇珍寶島之戰，甚至改革開放之初對越自衛反擊戰，大陸政府均是在國家主權安全受到嚴重威脅與在忍無可忍的情況下做出的戰略決策，而且在經濟軍事實力極為困難情況下打贏了所有戰爭。以今日大陸之經濟實力、產業實力、軍事實力與民眾意志，打一場保衛領土主權的台灣保衛戰，是足以從容實現的。

儘管武力解決台灣問題，不是大陸的優先選擇，大陸仍寄希望於和平統一，但美國與台灣當局的挑釁不收手冒險盲動，一旦突破紅線底線，大陸就別無選擇，只能以戰爭方式解決問題，只有解決了台灣問題，美國從此失去打「台灣牌」的憑借，無法再「以台制華」、「以台遏華」，無法再持續以台灣問題勒索大陸、敲詐大陸。（作者為閩南師範大學兩岸一家親研究院名譽院長，教授）

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