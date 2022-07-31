美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（31）日發布新聞稿公布亞洲行程，行程中包含新加坡、馬來西亞、南韓、日本，但未出現台灣。這個說法，僅說行程未出現台灣，並沒有將裴洛西會否訪台說死。因此，裴洛西是否會訪台，還是處於未知的進行式，不到最後一刻，都還不能說，不會有如大陸所謂的竄訪之說的可能。

裴洛西已出訪亞洲，北京說裴可能竄訪台灣，除了貶抑之外，也讓人感覺好笑有趣，這在中美個各項競爭激烈的當頭中，不失是一件值得探究的事。

裴洛西出訪亞洲甚或出訪台灣，的確，給拜登出難題，也給習近平一記悶棍，究竟她做這件事，所為何來？的確是一件可以探究的事，本文聊抒幾件原由，供各界參考。

一、個性與作風使然

裴洛西已出訪亞洲，甚或出訪台灣，目前正在日本訪問，出訪前美國總統拜登說「軍方說時間不適合」，國務院也未置可否；北京方面無論是外交部國防部國台辦等部門，均表達強烈地抗議與不滿，亦表示會採取有效措施反制。

在上述美國不表支持與贊同裴出訪，北京強烈抗爭與重話示警之下，裴洛西不顧內外之情，依然前訪亞洲，甚或出訪台灣，這與她個人強悍個性與不畏強權干預作風有關。例如，1989「6．4天安門」事件，裴洛西不畏中共強烈抗議與高度危險狀況下，裴洛西（時為加州代表議員）與另兩位美國國會議員，在天安門廣場手拿寫有：「獻給為中國民主事業犧牲之烈士。」黑色布條，抗議中共違反人權自由，中共將裴洛西在內等議員趕出天安門廣場。中共外交部隨後譴責這起事件是「有預謀的一場鬧劇。」由此可知裴洛西強悍個性與不畏強權作風，是她此次可能訪問台灣的理由之一。

二、大陸施壓反彈過大

裴洛西可能出訪台灣的消息走露之後，大陸從外交部、國防部、國台辦等官方單位，透過官媒大舉強烈反彈，言詞毫不遮掩，也毫不客氣地指摘謾罵，甚至強烈警告若裴敢出訪台灣，將會採取有效處置措施。

上述大陸官方一系列地強烈反彈與警告，當然是做給大陸人看，表示大陸敢於遏止美台勾連與串聯支持台獨，並且可以斷然處理此事。這是在二十大已進入中後期操作階段，為確保習近平順利第三次擔任總書記，豈能不在二十大前掃除所有障礙，讓習近平順利攀上，連毛、鄧都未曾做過三次總書記的高峰。

中共怎可能在二十大緊鑼密鼓的此時，出問題，搞不定，而讓二十大會前出紕漏，二十大之時出狀況，這是中共不可能讓他發生的事。因此，裴洛西此時若宣布出訪台灣，中共必然強力打壓反制，讓此事不能發生，但也因此，激發美國人的反彈，會認為為何中共不准裴洛西訪台，美國就不敢去就俯首稱臣了。這不是美國人的作風，更不是裴洛西的作風，就此而言，誠如中共所謂「裴洛西竄訪台灣」，我們認為是有可能的，而這有一半是中共逼出來的，怪不得誰？這也是裴洛西可能訪台的原因之二。

三、為期中選舉造勢挽回頹勢

美國即將於11月8日進行期中選舉，拜登的民調一直往下掉，目前僅38％支持率。根據《美聯社( AP )》最新民調，美國 43 個州高達 100 多萬選民在過去一年，轉向支持共和黨，再次給民主黨增添不確定性。

媒體報導，美國「國會山莊報」（The Hill）獨家取得哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查（Harvard CAPS/Harris Poll）的最新民調結果顯示，71%受訪者認為拜登不應競選連任，僅29%持正面意見。

從上述兩個資訊顯示，民主黨已陷入期中選舉的不利狀態，裴洛西不無藉此次出訪亞洲（甚或出訪台灣）為自己及民主黨拉抬頹勢，以利期中選舉造勢，挽回頹勢。這也是裴洛西可能出訪台灣的原因之三。

總之，裴洛西若訪台，就算是竄訪，對台灣而言，應是憂喜參半，也就是即使得到美國的歡心，卻將引來中共的痛恨之心，這種有期待也有風險的事。我們認為，竄上之心，怦然而動，好壞不定，誠應避免，確維國安。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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