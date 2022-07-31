台灣現在有一種傳染性病毒，來源不明，但是傳播力強大，我姑且稱之為「台灣病毒」。

這種病毒的特色就是如果不把「愛台灣」掛在嘴邊，就渾身不對勁，充滿了「強迫性妄想症」的病徵。

「林智堅的論文抄襲是學術醜聞」⋯什麼？你不愛台灣，你是國民黨的黨國餘孽！

「蔡英文沒有完成論文是個假博士」⋯什麼？你不愛台灣，你是個中共同路人！

「台灣現在言論自由好像有點倒退」⋯什麼？你不愛台灣，那麽你搬去中國好了！

「我們為什麼要吃有毒的美國豬肉」⋯什麼？你不愛台灣，那麼請你不要用台灣的健保！

「政府大規模舉債會造成財政危機」⋯什麼？你不愛台灣，那麽你趕快移民出去好了！

「為什麼要買美國又貴又舊的武器」⋯什麼？你不愛台灣，那麼你乾脆去跪著舔共好了！

「兩岸應該要避戰不要被美國利用」⋯什麼？你不愛台灣，那麼直接送你去新疆勞改營好了！

這種病毒擴散力強大，一旦染上了，人人都變得格外神勇。手上拿掃把可以打敗95式步槍，當兵4個月可以變成神勇戰士，18萬國軍可以打敗300萬解放軍。

這種病毒也會讓人產生幻聽、幻覺。實質薪資倒退可以成為四小龍之首，離岸風電可以創造世界第一的綠能產業，台灣人的氣質可以打敗新冠病毒，台灣的健保可以化解瘦肉精的毒素。

更厲害的是，這種病毒可以讓任何的東西只要加上台灣兩個字，就能夠成為世界第一。例如「台灣口罩」、「台灣防疫」、「台灣民主」、「台灣製造」，當然還不要忘了「台灣順時鐘」、「台灣愛IT大臣」、和「台灣辣台美」！

這種病毒，讓台灣「罵不得，批評不得」，只看自己想看的、只聽自己想聽的、只做自己想做的，對本土綠黨盲目相挺，拒絕面對現實。

得了這種「台灣病毒」的人，天天幻想自己是世界第一。面對國際競爭，或幾個特別討厭的國家，就會選擇性、反射性地忽視或質疑別人的進步與成績。但對於台灣的一些成績與表現，又會選擇性地加以放大而感到自滿與得意。

這種病毒最厲害的地方，就是能夠讓一群年輕人工作的時數最長，掙得的薪水最少，人生的未來最渺茫，卻還能讓他們死心塌地的愛著你，並且感到驕傲與光榮。

台灣如果能夠努力輸出這種病毒，不用多久，一定可以打敗中國，超越美國，成為世界第一強國。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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