苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天31日新增新冠肺炎本土確診542例，其中男性258人、女性284人，年齡分布1歲以下至90歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例9萬2999人，人口占比確診率達17.36％。

衛生局長張蕊仙表示，目前全縣5到11歲國小學童新冠疫苗第2劑施打比率40.2％，接種後需要1到2周以上時間才能產生保護力，家長應盡快帶孩子打第2劑，避免開學前擠打，一旦注射率低，無法形成群體免疫，國小校園可能成為下一波疫情的破口。

她說，距開學還有1個月，請家長應即時帶孩子打疫苗，避免疫情再襲，屆時孩子無法正常上課、影響學習。另外，雖然疫情趨緩，但臨床上仍見少數兒童重症的病例，特別是確診痊癒之後數月間，孩子仍有發生MIS-C（兒童多系統發炎症候群）的機會，10歲以上的大孩子出現的機會比小小孩高，會引發全身多器官的損傷，危險性相當高，提醒家長不能輕忽。

另外，國內目前新冠肺炎疫情趨緩，除了未解除出國限制外，各行各業幾乎都恢復到疫情前的狀況，但專家提醒下一波的BA.5疫情，可能在8月開學前來臨。

縣長徐耀昌說，縣內各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維自我防護力。隨著疫情趨緩，民眾心情可以稍微放鬆，但對於個人防護工作不可鬆懈，平時仍應戴好口罩，勤洗手消毒，注意個人衛生。