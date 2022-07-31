繼美國眾議院議長裴洛西喊著要來台灣之後，日本國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」反倒搶先一步到了台灣，還立刻召開訪台記者會。來者是客，主客雙方自應以禮相待，但這日本客人——前防衛大臣石破茂眾議員卻在記者會中夸夸其詞，說釣魚台是日本固有領土，一旦被侵犯，不會有台灣、日本共同應對問題。也就是說，釣魚台是日本的，其他人無須｢雞抱鴨子罔操心｣。

日本防衛大臣也就是所謂的國防部長啦！竟然如此口出狂言，這是來作客？根本就是侵門踏戶，欺負到主人頭上來了，或許他也沒把自己當客人，還以為回到原本的殖民地，不然石破茂為何還說｢台灣有事等於日本有事｣，既然重視台日關係，為何釣魚台又偏偏獨立在外？壓根兒就是把台灣當細漢，招之即來揮之即去，台灣還如此沾沾自喜。

令人氣結的是，日本客人、日本｢大哥哥｣都已經這麼說了，蔡政府卻一點反應都沒有，面對釣魚台問題，馬英九時代還派艦護航漁船，蔡英文卻是吭都不敢吭一聲，總統主管國防外交，日本大哥哥如此放言，妳倒是說句話呀！

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