大片雲雨帶要來了！天氣職人吳聖宇指出，周一起到周三大片雲雨帶向西接近台灣，全台各地都有雨，且有局部較大雨勢或短時強降雨。颱風方面，預期8月南海到菲律賓一帶的季風低壓槽會活躍一些，陸續有熱帶擾動或颱風發展的機會。

吳聖宇今天在臉書表示，預期進入8月份之後，南海到菲律賓一帶的季風低壓槽應該會比7月要活躍一些，陸續有熱帶擾動或颱風發展的機會，但是會不會影響台灣還言之過早，有待持續觀察，不必太過擔心。

近日天氣方面，吳聖宇表示，隨著桑達颱風快速北上往大陸移動，琉球南方的擾動95W也跟著向北發展，今天會通過琉球附近，周一（8月1日）就會趨向黃海，發展強度有限，對台灣沒有直接的影響，但是95W南邊的大片雲雨帶從明天將逐漸往西移動接近台灣附近，預估自周一起到周三（8月1至3日）這幾天都會受到影響，各地有下雨的機會，大氣狀態不穩定，配合熱力作用，對流發展會更旺盛，有局部較大雨勢或短時強降雨發生的可能性，留意天氣變化。

吳聖宇說，這片雲雨帶接近台灣附近後也可能慢慢醞釀出另一個比較弱的低壓環流，但是預報資料顯示強度並不強，發展條件不是很好，成為熱帶性低氣壓或颱風的機會不大，不過水氣蠻多，雖然不至於會有颱風警報，但是降雨增多有活動安排的人要特別小心，尤其是要上山的朋友，還是暫時避開周一到周三這幾天。接著周四到下周日（8月4至7日）太平洋高壓增強西伸，恢復夏季型的午後雷雨天氣。