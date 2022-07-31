雲林縣長張麗善（右四）責成縣府團隊與臺大雲林分院醫療團隊合作，打造「雲林銀光樂活園區」，右三為院長黃瑞仁、右二副院長馬惠明。（雲林縣政府提供）

雲林縣府與與臺大雲林分院合作將在文化觀光處旁的停二用地空間打造「雲林銀光樂活園區」，獲得衛福部補助3億元預算，打造一個可作為國內外學習的長照標竿，也讓讓在外努力上班的雲林子弟、不忍讓孩子擔心的長輩放心。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣外出打拚的子弟周末時常想著「要趁休假回雲林看看長輩嗎？」但疲憊一周的身體或尚未完成的工作總讓他們陷入兩難，現在有個好消息，她責成縣府團隊在斗六市打造「雲林銀光樂活園區」，

張麗善說，縣府團隊排除萬難，透過都市計畫土地變更，選定文化觀光處旁的停二用地空間 ，無償提供給臺大雲林分院使用 ，讓這項苦無空間的計畫終於能夠付諸行動。

她表示，雲林銀光樂活園區初步規劃建置長照大樓、門診醫療大樓及立體停車場，除了各種以長照為核心的醫療照護規劃，更著眼長遠，以培育專業人才為重點任務 ，提供台大醫學院護理系 及各大專院校長期照護系所的臨床教學場域。

張麗善指出，縣府的力量總是有限，本案結合臺大雲林分院為合作夥伴，感謝臺大雲林分院長黃瑞仁、即將接任院長的副院長馬惠明協助，接下來會繼續努力，讓園區順利往前推動，讓雲林鄉親年老時就有充足的長照服務，安心度晚年。