年輕人外出打拚，難免擔心身在故鄉的長輩，雲林縣長張麗善指出，「雲林銀光樂活園區」將落腳斗六市，與台大醫院雲林分院進行合作，提供各種以長照為核心的醫療照護規劃，讓雲林子弟能夠放心出外打拚。

張麗善昨（30）日晚間在臉書表示，外出打拚的雲林子弟，經過一周疲勞轟炸，假日可能還有尚未完成的工作，但仍會想拖著疲憊的身體，趁休假回雲林看看長輩，為了讓雲林子弟安心在外打拚，也讓長輩們不用再害怕造成孩子擔心，「雲林銀光樂活園區」即將落腳於斗六。

張麗善指出，縣府排除萬難，終於在文化觀光處旁找到一塊足夠大的空間，讓雲林銀光樂活園區可以付諸行動，將由縣府與台大醫院雲林分院合作，且還獲得衛福部補助3億元預算的計畫，未來除了會有長照大樓外，還會有門診醫療、立體停車場等空間，並以培育專業人才為重點任務，提供台大醫學院護理系及各大專院校長期照護系所的臨床教學場域，打造一個讓各界學習的長照標竿。

「有一日咱若老，找有長照服務甲咱養老。」張麗善說，雖然縣府力量有限，但會站出來結合所有夥伴的力量，讓雲林銀光樂活園區可以順利往前推動。