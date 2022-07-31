民進黨桃園市長參選人林智堅目前正身陷「論文門」與「球場門」兩大風暴之中，現任市長鄭文燦與民進黨強力護航，鄭更重炮抨擊林在台大國發所的同學余正煌「先感謝，後拆橋」。資深媒體人韋安指出，鄭文燦如此護航林智堅有三大原因，且若林仍逆勢選上桃園市長，他將是立下最大戰功者，這樣一來，民進黨2024年總統大選出戰者，恐怕非鄭莫屬

桃園市長鄭文燦29日至龍潭龍元宮參拜時受訪提到，余政煌論文使用的民調資料跟研究方法設計，確實是時任台大國發所所長陳明通提供，這是沒辦法改變的事實，把該份民調抽掉，余的論文沒有任何基礎，也絕對寫不出來，不能「前面感謝後面拆橋」，這樣也違反學術倫理。

對此，韋安30日在臉書指出，鄭文燦堅挺林智堅有三大原因。首先，林智堅是鄭文燦「引」到桃園的，他要負責保固；再來，鄭文燦在桃園有深厚的民意基礎與陸軍組織，他相信林智堅仍有贏的機會。

最後，韋安表示，若林智堅最後仍在逆勢下，成功坐上桃園市長寶座，鄭文燦將成為此次選戰為綠營立下最大戰功的人，若此情況發生，他推測民進黨2024年總統選舉，很可能將派鄭參戰。