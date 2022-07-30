桃園富岡鐵道藝術節30日開幕，藍白市長參選人張善政和賴香伶準時出席，姍姍來遲的綠營市長參選人林智堅再度成「活動主角」，和市長鄭文燦一左一右為踩街遊行活動啟航，張和賴則走入人群，3人「同框」卻幾乎零互動，張善政對此表示，同框、同場都好，平常心面對。
桃園富岡鐵道藝術節在富岡車站登場，桃園市長鄭文燦和台鐵局長杜微搭火車從中壢抵達富岡，原就是公開行程的張善政和賴香伶早已坐在台下第一排等候，並聆聽鄭文燦致詞，鄭文燦也一一介紹在場民代和參選人。
原本並未列公開行程的林智堅，在活動開始40分鐘後、鄭文燦致詞尾聲抵達，同黨立委湯蕙禎立即讓位，讓林坐在杜微旁，活動司儀也以前新竹市長身分熱情介紹林智堅。鄭文燦說，富岡下一站就是新竹，是很有客家魅力的小鎮、不該被忘記，他也重新介紹3位參選人，強調文化超越政治，呼籲用文化的心珍惜富岡。
隨後林智堅在文化局人員帶領下，跟著鄭文燦前往踩街活動地點，和鄭文燦2人一左一右站在火車頭旁合影，為富岡鐵道藝術節啟動，並邁步向前踩街和民眾互動。賴香伶和張善政則各自走進人群，未參加啟動儀式。
張善政在國民黨楊梅在地議員周玉琴、涂權吉，以及黨團總召徐其萬、議員陳美梅帶領下，和當地里長、民眾互動。面對3人同框卻幾乎零互動，張善政說，當時忙著拍照，「很多鄉親急著跟我照相！」，因此跟其他參選人同框也好、同場也好，本來就是一定會發生的事情，連說2次「平常心」。至於是否要跟林智堅打招呼？他也說：「不急！」
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