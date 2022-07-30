民進黨桃園市長參選人林智堅和桃園市長鄭文燦一左一右為踩街遊行活動啟航，對手張善政和賴香伶則走入人群互動，未參加啟動儀式。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅和桃園市長鄭文燦為踩街遊行活動啟航，對手張善政和賴香伶則走入人群互動，未參加啟動儀式。(蔡依珍攝)

原本並未列公開行程的林智堅，在活動開始40分鐘後抵達富岡火車站，司儀介紹時他特別跟大家致意，對手張善政就在前方。(蔡依珍攝)

藍白綠桃園市長參選人張善政(左二)、賴香伶(右三)和林智堅(右一)「同框」卻幾乎零互動。(蔡依珍攝)

張善政在國民黨楊梅在地議員周玉琴、涂權吉，以及黨團總召徐其萬、議員陳美梅帶領下，和當地里長、民眾互動。(蔡依珍攝)

張善政在國民黨楊梅在地議員周玉琴、涂權吉，以及黨團總召徐其萬、議員陳美梅帶領下，和當地里長、民眾互動。(蔡依珍攝)

桃園富岡鐵道藝術節30日開幕，藍白市長參選人張善政和賴香伶準時出席，姍姍來遲的綠營市長參選人林智堅再度成「活動主角」，和市長鄭文燦一左一右為踩街遊行活動啟航，張和賴則走入人群，3人「同框」卻幾乎零互動，張善政對此表示，同框、同場都好，平常心面對。

桃園富岡鐵道藝術節在富岡車站登場，桃園市長鄭文燦和台鐵局長杜微搭火車從中壢抵達富岡，原就是公開行程的張善政和賴香伶早已坐在台下第一排等候，並聆聽鄭文燦致詞，鄭文燦也一一介紹在場民代和參選人。

原本並未列公開行程的林智堅，在活動開始40分鐘後、鄭文燦致詞尾聲抵達，同黨立委湯蕙禎立即讓位，讓林坐在杜微旁，活動司儀也以前新竹市長身分熱情介紹林智堅。鄭文燦說，富岡下一站就是新竹，是很有客家魅力的小鎮、不該被忘記，他也重新介紹3位參選人，強調文化超越政治，呼籲用文化的心珍惜富岡。

隨後林智堅在文化局人員帶領下，跟著鄭文燦前往踩街活動地點，和鄭文燦2人一左一右站在火車頭旁合影，為富岡鐵道藝術節啟動，並邁步向前踩街和民眾互動。賴香伶和張善政則各自走進人群，未參加啟動儀式。

張善政在國民黨楊梅在地議員周玉琴、涂權吉，以及黨團總召徐其萬、議員陳美梅帶領下，和當地里長、民眾互動。面對3人同框卻幾乎零互動，張善政說，當時忙著拍照，「很多鄉親急著跟我照相！」，因此跟其他參選人同框也好、同場也好，本來就是一定會發生的事情，連說2次「平常心」。至於是否要跟林智堅打招呼？他也說：「不急！」