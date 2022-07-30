前民進黨立委李俊毅。（資料照片）

對於林智堅捲入論文和球場的問題，前民進黨立委李俊毅表示，「現在我們是進退維谷」，要繼續下去就要處理論文的問題，不處理的話，一直吵還怎麼選？天天都問論文的議題，所以要處理。問題是怎麼處理？「國民黨希望慢，我們希望快」，快才有時間調整；國民黨就是慢慢凌遲。

李俊毅29日在《少康戰情室》指出，不論如何，要進的話就要碰論文的處理，要退的話也必須有一個相當強、可以取代的人，所以是很困難的事。最辛苦的是鄭文燦，他本來希望漂亮的輔選，對下一步有幫助。而這個人（林智堅）是他要的嗎？是「黨」塞給他的！

李俊毅披露，本來民進黨是想穩住桃園，看能不能再搶一些地方，像是台北，但看起來都被牽制在那邊了，所以蔡總統才趕快做危機處理，不然仗怎打下去。

趙少康也強調，這真的是人算不如天算，有時候算再好，突然發生這樣的事情，而且不只一件，連續來，造成「共伴效應」！原本認為只要市政做得好就可以，沒想到球場紕漏更大！