林智堅中午在臉書上說明會公布提供給台大學論會的審查資料，是希望證明自己的原創。(楊宗灝翻攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅30日中午在臉書上公開提供給台大學倫會審查資料，包括2015年8月11日陳明通投稿論文、2015年12月林智堅研究大綱、2016年2月1日林智堅研究計畫書草稿、2016年2月1日陳明通教授信件紀錄、2016年5月18日林智堅口試申請紀錄，其中還有2022年7月5日陳明通公開聲明截圖及2022年7月23日陳明通聲明，林智堅強調，自己已將立場和答辯寫在聲明書中，期待學倫會就具有法律效益的公證資料，以及他所蒐集到的寫作歷程和檔案，進行討論調查，而不是還沒開會就受到外界壓力及透過媒體放話未審先判。

林智堅在臉書上再次強調，對於論文的立場證明自己是原創絕無抄襲，至於涉入此事的其他人也必須依靠公正客觀具有調查能力的第三方來判定。林智堅說，與所有學倫會的委員一樣想要守護台大的校譽，因為他也是這所學校的一份子。這是參與這件事情的每一位都應該共同守護，更不要讓未經查證的說法成為誤導民眾的風向。

會選擇公開提供給台大的文件，林智堅說這份檔案的原則很簡明，證明做自己選舉的研究，使用自己當時參與的民調資料，以及和指導教授討論的研究大綱去分析數據得出結論，且由法律公證資料證明雷同文字的出現證明是原創。

最後林智堅說，作為在職專班的碩士生，跟許多從職場返回校園的人一樣，盡自己的努力寫作完成論文。論文內容寫的好與壞可以接受社會公評，但研究的原創概念所代表的人格與誠信才是自己最堅持的。