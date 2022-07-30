林智堅台大碩士論文風波越演越烈，傳黨內有人建議林智堅釜底抽薪放棄台大學位，作為停損點，但台大表示，根據《學位授予法》並無放棄學位一節，只有學校主動「撤銷」。對此，文化大學大眾傳播學系教授兼系主任王翔郁昨(29日)也表示，於法無據，也從來沒有聽過這種事情！

根據《中天新聞》報導，王翔郁表示，依照學位授予法第17條規定，那是只有撤銷的相關規定，那他說要退回學位，於法無據，也從來沒有聽過這種事情，所以我是覺得這個變成是政治語言、政治操作，與其在九月份才發生這件事情，還不如現在就開始做這件事情。

另外，根據《中國時報》今(30日)報導，台大表示，根據《學位授予法》第17條，學校授予學位，涉及入學資格或修業情形有不實或舞弊情事，還有論文、作品等資料有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊情事，應予撤銷，並公告註銷其已頒給之學位證書，法條中並沒有主動退回等規定。